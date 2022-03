Mahajanga – Deux camions bennes sur dix pour le ramassage des ordures

Le retard dans le vote du budget de la ville de Mahajanga, a entrainé des problèmes au niveau de la maintenance du matériel roulant et du salaire des employés.

Le vote du budget de la commune urbaine de Mahajanga (CUM) est en retard. Cette situation impacte non seulement le retard du paiement des salaires des six cents employés, mais aussi l’entretien et dépannage des véhicules chargés du ramassage des ordures au sein de la Voirie. Cependant, à la suite de la décision du Tribunal financier de Mahajanga, le paiement des deux mois de salaire du personnel de la commune urbaine de Mahajanga, pour le compte des mois de janvier et février, a débuté hier. Les bons de caisse ont été distribués au bureau du trésorier général de Mahajanga.

Deux camions bennes sur les dix, comptabilisés au niveau du Parc de la voirie, sont les seuls qui roulent aujourd’hui. Le reste est sur cale depuis quelques mois, faute de pièces et de maintenance. Le ramassage des ordures ménagères et autres déchets pourrait être perturbé, voire même interrompu faute de moyens, si le problème n’est pas résolu rapidement. Tous les jours, plus de cinq tonnes d’ordures sont enlevées à Mahajanga.

Le directeur de la Maintenance et de la gestion des parcs de la CUM, Bruno Rakotoarivelo, tire la sonnette d’alarme. « Des camions bennes sont tombés en panne à cause du mauvais état de la route. Les entretiens sont également impossibles car des pièces surtout les roulements sont utiles. Or, leur achat ne peut s’effectuer sans passer par le marché public. On ne peut pas lancer la procédure tant que le budget n’est pas voté. J’invite le Conseil municipal à revenir à la table de discussion pour l’intérêt général », exhorte-t-il.

Problème technique

Le président de la Commission des finances, Lucman Andriantomanga, a précisé, pour sa part, que le budget n’est pas voté car sa présentation au niveau du Conseil municipal a accusé un retard.

« Actuellement, seul le projet de budget primitif 2022 est entre nos mains, celui des dépenses n’est même pas achevé ni le budget annexe. La situation administrative est bloquée au sein de la CUM, en raison de l’incompétence au niveau de l’exécutif, qui ne connait pas sa principale mission. Le problème actuel entre les élus et l’exécutif est technique et non politique et encore moins à cause des avantages des conseillers. Le bureau permanent du Conseil a envoyé un amendement auprès de l’exécutif, après les quinze jours de délai. Mais ce dernier ne veut pas modifier le budget jusqu’à ce jour. Nous sommes victimes d’accusations gratuites. Si nous avons voulu bloquer le budget, nous avons un argument bien solide, car normalement le budget devait être déposé au niveau du Conseil durant la deuxième quinzaine du mois d’aout, or il n’est arrivé qu’en janvier », explique Lucman Andriantomanga.