Football – Orange Pro League : Embouteillage aux portes des Playoffs

La quatorzième et dernière journée de la saison régulière comptera deux enjeux principaux, en Orange Pro League. D’un côté, cinq clubs se disputeront les deux tickets restants pour les Playoffs. Un véritable embouteillage aux portes de la phase finale. De l’autre, les équipes déjà qualifiées chercheront à terminer au meilleur classement possible.

De cette manière, elles hériteront d’adversaires plus prenables lors de l’entame de ces Playoffs, à savoir les quarts de finale.

Dans la conférence Nord, Fosa Juniors (35 pts) est assuré de terminer premier quoi qu’il arrive. La formation majungaise affrontera donc le quatrième de la conférence Sud en quarts, peu importe ses résultats de ce week-end. L’Ajesaia (20 pts) et l’AS Fanalamanga (20 pts), déjà assurés d’aller en Playoffs également, se rencontreront pour la deuxième position.

Et enfin, le dernier strapontin pour les Playoffs se jouera à distance entre Cosfa (17 pts) et l’Uscafoot (16 pts).

Au sud, Elgeco Plus (27 pts) et CFFA (25 pts) lutteront pour le gain de la première place. Le troisième billet pour les Playoffs ira à coup sûr à Disciples FC (22 pts). Derrière, Zanakala FC (18 pts), A. Dato FC (18 pts) et Mama FCA (16 pts) batailleront à distance pour décrocher la quatrième et dernière place qualificative.