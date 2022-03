Football des jeunes ruraux à Ambanja – Le tournoi intercommunal débute

Pour éviter que les jeunes ruraux ne dévient du droit chemin, faute d’occupations enrichissantes, le sénateur Mino Seramila leur organise un tournoi de football.

FAUTE d’organisation d’activités sportives au niveau des communes rur ales, l’association FMDS ou « Fikambana miara-mientana Faritra Diana-Sava », en collaboration avec le sénateur de Madagascar, Mino Seramila, a pris la louable initiative d’organiser un tournoi de football intercommunal intitulé « Coupe aomby sénateur 1re édition » dans le district d’Ambanja. Le but est de promouvoir le sport local et de prévenir les risques liés aux conduites adductives chez les jeunes de Sambirano.

Manquant de loisirs et d’infrastructures sportives jusque-là, les jeunes ruraux peuvent ainsi s’adonner à leur sport favori, le football, du 26 mars au 17 avril. Ce sera un très beau rendez-vous sportif pour les populations. Une première dans cette région mondialement réputée grâce à son cacao, car ce tournoi consiste à regrouper vingt-quatre équipes sélectionnées dans les vingt-trois communes rurales et la commune urbaine d’Ambanja.. Elles son t réparties en quatre poules de six équipes et les deux meilleures de chaque commune rurale qualifiées au quart de finale se déplaceront à Ambanja pour disputer la phase finale qui se déroulera au stade municipal à partir du 9 avril.

Amour et talent

Les éliminatoires dans les fokotany ont déjà commencé depuis jeudi. Et le tournoi aura lieu dans les quatre centres de rencontre déjà définis. « L’objectif est de mobiliser les jeunes des communes rurales car s’ils sont à la campagne, ils ont l’amour et du talent. Depuis, le tournoi se tient souvent dans le chef-lieu du district. Et l’organisation a été encouragée car le Sénat se préoccupe de la commune », indique Arnaud Jean Germino Soamanana, assistant parlementaire du sénateur à Ambanja, non moins initiateur du tournoi. Ce dernier a affirmé que pour pouvoir organiser une telle manifestation sportive à l’échelle intercommunale, la mutualisation des ressources est importante.

Dès le début, les maires de ces communes rurales se sont impliqués dans l’organisation de ce tournoi. Ils participent aux besoins de leur équipe respective et de son déplacement durant les rencontres. Malgré sa dégradation de ces derniers temps, la manifestation sportive assure une fonction de régulation puisqu’elle permet d’occuper les jeunes durant leur temps libre autour d’une activité organisée et encadrée.