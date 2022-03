Coopération avec le FIDA – État des lieux et perspectives

Sara Mbago-Bhunu, directrice régionale en charge de l’Afrique de l’Est et Australe auprès du Fonds International pour le Développement (FIDA) est en mission à Madagascar. Le point sur l’état actuel et les perspectives de coopération avec cette institution.

La transformation durable des zones rurales et le renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables et les plus menacés par les fortes pressions climatiques sont au menu d’une mission effectuée à Madagascar par Sara Mbago-Bhunu, directrice régionale en charge de l’Afrique de l’Est et Australe auprès du FIDA. Outre les rencontres avec les responsables institutionnels, la responsable effectuera une descente dans le Sud avec l’Ambassadeur des États Unis auprès des Agences des Nations Unies basées à Rome.

Pour rappel, le mois dernier, à l’occasion de 45ème session du Conseil des Gouverneurs du FIDA, le Président Andry Rajoelina a appelé les Chefs d’États africains et tous les partenaires du développement à se mobiliser pour élaborer ensemble un plan continental de développement agricoles et d’émergence du monde rural. Un plan applicable et adaptable pour chaque pays, déclinable dans chaque région. « Mutualisons nos forces, nos potentiels et nos savoir-faire afin que nos pays atteignent l’autosuffisance alimentaire et que nos jeunes aient de l’emploi », a lancé le Chef de l’Etat.

Selon le rapport du FIDA, les projets de développement rural financés et appuyés par le Fonds à Madagascar ont contribué sensiblement à la réduction de la pauvreté rurale et au renforcement de l’entrepreneuriat rural dans le pays. Ce rapport d’évaluation, élaboré par le Bureau indépendant de l’évaluation du FIDA, a passé en revue le travail mené dans le cadre de six projets d’un coût total de 510 millions USD.

Les projets ont pour objectif d’améliorer les revenus, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et les conditions de vie des plus démunis vivant dans les zones rurales. Ces projets ont aidé les populations rurales pauvres en leur donnant les capacités et les compétences nécessaires pour renforcer leur productivité et mieux exploiter les opportunités économiques.

Plusieurs d’entre eux ont introduit des innovations à Madagascar. Le FIDA cite comme exemple l’inclusion d’un grand nombre de microentreprises et de petites entreprises dans des secteurs à forte valeur ajoutée en favorisant la création de partenariats entre organisations de producteurs (OP) et opérateurs de marché (OM), facilitant ainsi l’accès des agriculteurs aux marchés. Le rapport qui indique que la création de près de quatre cent couples OP-OM a attiré plus de 5,4 millions USD en investissements privés.

Affiner le ciblage

« Nous sommes très fiers des résultats obtenus dans les domaines de la productivité rurale, des revenus et de l’entrepreneuriat à Madagascar. La création de couples OP-OM a été fondamentale pour l’amélioration des opportunités économiques dans les zones rurales », a déclaré Sara Mbago-Bhunu avant de noter que le Fonds a joué un rôle essentiel dans l’amélioration de l’accès des entrepreneurs ruraux aux moyens de production, aux services d’appui et aux services financiers.

Le FIDA soutient en outre avoir aidé à créer des réseaux de prestataires de services, ainsi que des plate – formes de collaboration et de soutien, contribuant ainsi au développement de l’entrepreneuriat rural. Les activités de développement des capacités et de formation destinées aux jeunes agriculteurs leur ont permis de créer et de développer leurs propres entreprises. « Près de soixante-dix personnes ont bénéficié des activités de formation et de vulgarisation, essentielles au développement des capacités de nos bénéficiaires et à la diffusion de techni­ques de production améliorées», a-t-on aussi rapporté.

Le travail du FIDA dans le pays s’est aussi intéressé au renforcement de l’efficience et de la durabilité des opérations en impliquant davantage les acteurs centraux tels que les institutions de microfinance, en délimitant mieux la portée géographique des opérations et en insistant davantage sur le développement des capacités et des compétences »

Concernant les pistes de travail futur, le FIDA estime qu’il faudra déployer des efforts supplémentaires pour intégrer les plus vulnérables dans la stratégie et le programme pays. L’évaluation effectuée par le Fonds recommande ainsi d’affiner le ciblage, en subventionnant davantage les activités génératrices de revenus et les crédits pour aider ces populations vulnérables à participer pleinement à ces activités.

Le FIDA recommande que la gestion des ressources naturelles et l’adaptation aux impacts du changement climatique puissent figurer parmi les principaux objectifs de la prochaine stratégie de pays du FIDA pour Madagascar. Le Fonds s’interroge actuellement sur la façon dont il peut perfectionner ses interventions dans ces domaines, afin de garantir la durabilité et d’améliorer les moyens de subsistance des populations rurales pauvres. Mais on soutient également que l’appel du Président Rajoelina a été bien entendu à Rome, où est situé le siège de l’institution.