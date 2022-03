Ambalavao – Une femme et son bébé meurent ensevelis

Un effondrement meurtrier a coûté la vie à deux personnes, dans le hameau d’Antanamarina Firaisantsoa, de la commune d’Iarintsena, district d’Ambalavao, dans la nuit de jeudi à hier.

Les victimes étaient une jeune mère de famille de 23 ans, et son fils d’un an et demi. Leur maison à étage, au beau milieu du village, construite en brique, à l’architecture traditionnelle, a été fragilisée par le déluge survenu depuis le soir. Vers minuit, elle s’est soudainement écroulée. Une autre personne, dont l’identité n’a pas encore été recueillie, qui était avec la femme et l’enfant a réussi à sortir.Elle est presque indemne, a-t-on rapporté.

Le pauvre nourrisson et sa maman sont morts ensevelis et asphyxiés sous les gravats. Un bruit retentissant a réveillé les voisins. Ils ont mis plusieurs heures pour déterrer les victimes. Ils se sont servis des pioches et de leurs propres mains pour déblayer les décombres.

Le drame a mis en émoi la population locale. Après le constat, les corps des défunts ont été laissés à la famille pour les préparatifs des funérailles.