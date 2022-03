Administration étatique – Le CFM dénonce des conflits au sein des tenants du pouvoir

En clôture de sa première session de l’année, le CFM lâche une bombe. Il dénonce les conflits internes dans les rangs des responsables étatiques.

Honteux. C’est ainsi que Alphonse Maka, président du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM), qualifie les conflits au sein des tenants du pouvoir. Des guéguerres intestines à tous les niveaux, qui minent les rouages administratifs et plombent les actions de développement.

Dans son discours de clôture de la première session de travail de l’organe de réconciliation, cette année, Alphonse Maka met le pied dans le plat. « Les rapports de nos démembrements dans tout le pays font état de faits honteux qui ont pour effet de perturber la bonne gestion des affaires étatiques. Il s’agit des conflits internes aux tenants du pouvoir et des responsables à tous les niveaux », déclare-t-il.

Des dissensions internes qui, dans plusieurs cas, sont étalées sur la place publique et les réseaux sociaux, regrette le boss du CFM.

N’y allant pas avec le dos de la cuillère, le président du CFM parle de conflit entre élus locaux et parlementaires, élus et personnes désignées, entre respon­sables décentralisés et les autorités déconcentrées, disputes entre parlementaires et responsables désignés. À l’entendre, ces disputes découlent de conflits de compétences ou de luttes de pouvoir.

Ne pas jouer avec la poudrière

« Des lois imprécises, le non-respect des dispositions légales en vigueur, des abus de pouvoir, des conflits d’intérêts ou des intérêts divergents pour des responsables qui ont leur propre business », soutient Alphonse Maka.

Le président du CFM ajoute que les disputes internes aux tenants du pouvoir ont, également, pour cause les mauvais comportements de certains et même le caractère indigne pour d’autres. Aussi, l’organe de réconciliation nationale intime les tenants du pouvoir, notamment, les principaux décideurs étatiques à mettre de l’ordre dans cette pétaudière.

Le CFM met dans la balance la bonne marche de la machine administrative et la fluidité des actions de développement.

Dans son discours, avant-hier, et il le concède lui-même, Alphonse Maka parle de vive voix et publiquement d’un secret de polichinelle. Ces querelles dans les rangs des responsables étatiques se retrouvent même au sein du gouvernement.

Une situation mise en lumière par les péripéties qui ont imposé le remaniement du 16 mars. À s’en tenir à l’allocution du président du CFM, avant-hier, des ajustements légaux s’imposent pour mettre de l’ordre dans cette pagaille. Seulement, cela pourrait ne pas suffire.

Il y a, aussi, du travail à faire sur l’attitude et le comportement des responsables politiques et administratifs. La lutte intestine pour rester dans les séailles du pouvoir durant la période qui a précédé le dernier remaniement du gouvernement, par exemple, a amené certains à brandir la question des origines ethniques. Comme le souligne Alphonse Maka, les questions ethniques sont une poudrière avec laquelle il ne faut pas jouer.

En ces temps où les têtes des acteurs politiques sont tournées vers la prochaine élection présidentielle, le CFM en appelle, justement, à œuvrer pour favoriser un apaisement pré-électoral, afin de s’assurer d’une paix post-électorale.