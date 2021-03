RN44 – Les travaux avancent à grand pas

Ambatondrazaka et ses environs sont bien connus pour les difficultés d’accessibilité. La situation lèse les agriculteurs, mais également les usagers de la route nationale n°44. Actuellement, la réhabilitation des tronçons considérés comme points noirs de cette partie est en bonne voie.

Fin de calvaire pour les usagers de cette route ? La réhabilitation de la RN44 continue et elle se divise en deux phases. La première phase concerne le PK 20 et le PK 60 entre Marovoay et Amboasary. Dans cette partie, l’avancement des travaux est à 45% jusqu’à maintenant. « Nous entamons la phase de la couche enrobée. Et les autres ouvrages sont en cours de finalisation dans la première phase des travaux », explique une source auprès de la mission du contrôle. Dans la deuxième phase des travaux, il s’agit du PK 60-PK 125 entre Amboasary et Vohidiala où près de 2,5% des travaux ont été achevés jusqu’à maintenant. « Nous sommes dans la phase d’installation à présent », confirme la source.

Alors que les travaux de réhabilitation de la RN44 avancent à grand pas, nombreuses portions de route sont encore en chantier avec l’accès encore difficile. Il s’agit par exemple de la portion entre Andaingo et Vohidiala où le trajet se fait sur deux heures. En période sèche, avec l’état de la route, elle est beaucoup plus accessible. Lorsque la pluie tombe, les chauffeurs et camionneurs éprouvent encore des difficultés. « Pour notre traversée, nous avons mis plus de huit heures à effectuer le trajet Antananarivo vers Ambatondrazaka », soutient un chauffeur rencontré en route. La traversée de la RN44 devient un périple pour certains transporteurs desservant une portion, si on part depuis Antananarivo pour aller à Ambatondrazaka.

Entre Moramanga et Amboasary la route est en très bon état, elle est goudronnée. La circulation est plus fluide. « Avant la réhabilitation, on passait plus de trois heures sur cette partie. Actuellement, on effectue le trajet entre Moramanga et Amboasary en une heure », témoigne Diary, un usager. La route y est plus grande puisqu’elle est constituée de plusieurs parties en deux voies. Entre Amboasary et Moramanga, des ouvrages anti-éboulement ont été érigés. Depuis l’annonce du début des travaux, la réhabilitation est financée à hauteur de 83 millions d’USD sur un tronçon de 113 km reliant la commune de Marovoay à celle Vohidiala lors de la première phase de travaux effectués en 2018. Dans le cadre de cette première phase, les travaux de réhabilitation concernent la portion entre Morarano Gare et Amboasary.

Enjeu économique

La réhabilitation de cette route nationale revêt un enjeu économique très important notamment pour la région Alaotra Mangoro, le grenier de la grande île. Elle pourrait profiter à près d’un million d’habitants. « La finalisation des travaux de réhabilitation de cette route nationale ne pourrait qu’être avantageuse pour les riziculteurs de la région Alaotra Mangoro et du chef-lieu de district. Plus l’accès à la RN44 s’améliore, moins les paysans auront du mal à acheminer les récoltes vers d’autres régions », indique le directeur régional de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche au niveau de la région Alaotra Mangoro. Actuellement le prix du kilo de riz revient à 1600 ariary. La confédération des usagers de l’eau et des riziculteurs du district d’Amparafaravola attend avec impatience la finition des travaux pour enfin souffler. « Durant la période de moisson, les riziculteurs se sentent lésés par la situation. Les collecteurs qui viennent chez nous utilisent le prétexte de l’état de la RN44 pour faire baisser le prix d’achat des récoltes », déplore Robison Rakotonanahary, président du comité Vonjy, de la région Alaotra Mangoro. Dans l’attente, le président du comité espère que les agriculteurs pourront bénéficier directement des retombées des travaux effectués.