Bilan épidémiologique – Six morts, près de deux cent nouveaux cas

Le coronavirus sévit de plus en plus fort. Il a emporté six personnes, dernièrement. Trois dans la région d’Analamanga, un à Sava, un à Alaotra Mangoro et un à Boeny, selon le dernier bilan épidémiologique, diffusé sur les chaines nationales, le 25 mars. En parallèle, les formes graves sont en hausse: cent soixante cinq cas, selon les derniers chiffres sur l’épidémie de coronavirus. Les patients qui développent les formes graves de la maladie seraient, plus nombreux que ces chiffres officiels. Des cas suspects de formes graves, des patients qui présentent des détresses respiratoires mais qui n’ont pas effectué un test de dépistage, ou qui ont un résultat négatif, seraient nombreux dans les hôpitaux.

Par ailleurs, cent quatre vingt-seize nouveaux cas sont détectés. Ces nouveaux porteurs du virus se trouvent dans dix régions. Analamanga enregistre, encore, le nombre le plus élevé des nouveaux cas : quatre vingt seize.

Mesures

Atsinanana a vingt quatre nouveaux cas. Boeny et Diana recensent près de vingt nouveaux porteurs du virus. Sava et Analanjirofo ont, chacune, douze cas. Alaotra Mangoro, Matsiatra Ambony, Menabe, Vatovavy Fitovinany sont les autres régions qui ont des cas nouveaux patients atteints par le coronavirus.

L’État doit prendre des mesures, face à cette hausse des cas, selon des professionnels de santé. « Soit, il déclare un confinement, soit, il renforce la prise en charge des patients dans les hôpitaux, pour qu’on ne soit pas débordés. Equipez les hôpitaux de bouteille d’oxygène. Multipliez les agents de santé. Dotez les agents de santé d’équipements de protection individuelle », exhorte un médecin.