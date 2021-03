Approvisionnement en eau – Coupure d’eau incessante dans plusieurs quartiers

La population dans le fokontany Ambondrona est confrontée à des coupures d’eau incessantes depuis plus d’une semaine. « Le robinet est à sec depuis des jours », déplore un habitant d’Ambon­drona. Pour affronter ce problème, certains habitants ont dû acheter des bidons d’eau à des vendeurs. C’était le cas dans le quartier d’Ambon­drona. « On est trois personnes dans toute la famille. Nos besoins en eau s’élèvent à six bidons par jour. La coupure d’eau a bouleversé notre quotidien », explique Lalao, une mère de famille habitant à Ambon­drona.

Dans ce quartier qui n’est pas habitué à une telle situation, chaque ménage adopte une solution provisoire pour s’en sortir. « On est obligé de chercher de l’eau dans les autres quartiers », souligne Lalao.

Au niveau du fokontany Ambondrona, de nombreuses doléances ont été reçues. « La solution n’est pas à notre niveau. Ce que nous pouvons faire c’est surtout de chercher des explications auprès des responsables de la Jirama face à cette situation », indique Aurélien Rakotoarisoa, vice-président du fokontany Ambondrona Ambodifilao. De son côté, la JIRAMA avance que la perturbation de l’approvisionnement en eau est dû à un problème de compteur au niveau d’Ambohijatovo.