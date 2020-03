Plan d’urgence sociale – La facture d’électricité payable en cinq mensualités

Une mesure sociale à forte consonance économique. « Les usagers sont exemptés de payer leur facture ce mois de mars », lance le directeur général adjoint en charge du marketing, de la digitalisation et de la vente Rivo Radanielina pour expliquer le plan d’urgence sociale édicté par Andry Rajoelina. Rivo Radanielina de préciser que la facture n’est pas annulée. « Le paiement sera échelonné sur les cinq prochains mois », indique-t-il . Concrètement, si le client décide de ne pas payer ce mois de mars, il recevra deux factures au mois d’avril, l’une la facture mensuelle habituelle et une autre qui sera la première mensualité de l’arriéré. Le directeur adjoint ajoute que le client peut négocier auprès d’une agence de la Jirama un échelonnement jusqu’à dix mois selon sa capacité à payer. D’après les explications du directeur général de la compagnie Vony Andriamanga, le plan d’urgence sociale qui touche la Jirama entre dans la logique de la situation d’état d’urgence sanitaire qui fait que la société soit réquisitionnée d’office. De son côté, le directeur général adjoint en charge des finances, de l’administration et du patrimoine Angelsa Zasy se veut rassurante par rapport aux délicates finances de la compagnie. « La situation financière de la compagnie garantit la continuité du service », lance-t-elle, soutenue par son directeur général qui indique que l’impact du dispositif est surveillé de près par un comité. « Nous gardons le cap. Notre objectif est toujours d’atteindre l’équilibre opérationnel avant fin 2021 », déclare Vonjy Andria­manga en tempérant toutefois que tout dépendra de la durée de la crise.

Grand gagnant

L’annonce a de quoi ravir les usagers qui gagnent leur pain au quotidien. Mais c’est le secteur privé qui est le grand gagnant de cette décision. C’est un grand bol d’oxygène que l’État accorde aux entreprises qui selon une source auprès de la Jirama représente la majeure partie du chiffre d’affaires de la compagnie. Un président de groupement du patronat salue les gestes que l’exécutif a consenti pour aider les entreprises à rester à flot. L’échelonnement de facture à dix mois s’adressera plus aux gros consommateurs. Ces décisions devraient permettre aux entreprises de payer les salaires à la fin de ce mois malgré les difficultés liées au covid-19. Une fois de plus, l’évolution de la situation dépendra de la durée de la crise.

Paiement par Messenger

La Jirama annonce le paiement de facture par Messenger sur Facebook. Ce mode de paiement est disponible dans un premier temps pour les clients Access Banque. Il entre dans la volonté de la Jirama de digitaliser le paiement des factures cristallisée par la création du poste de directeur général adjoint en charge du marketing, de la digitalisation et de la vente. Cette solution s’ajoute ainsi au paiement mobile déjà opérationnel.