Natation – Championnats de Madagascar : Changement de lieu inévitable

Les sommets nationaux sur grand bassin prévus se tenir dans la capitale dans trois semaines seront reportés à une date ultérieure. L’ANS ne pourra pourtant plus les accueillir en période d’hiver.

Les chamboulements causés par la pandémie du coronavirus se poursuivent.

Compte tenu de la situation actuelle, les championnats de Madagascar de natation sur bassin de 50m, prévus se tenir du 15 au 18 avril à la piscine de l’Aca­démie nationale des sports à Ampefiloha, c’est-à-dire dans trois semaines, risquent fort d’être repoussés à une date ultérieure. Ce sommet national sera la dernière sélection des deux porte-fanions malgaches en vue des Jeux Olympiques de Tokyo.

De plus, il a été annoncé officiellement ce mardi que les JO prévus initialement cet été 2020 sont reportés pour l’an 2021 en raison de la pandémie du covid-19. «Concernant la tenue des championnats nationaux sur grand bassin, la fédération n’a encore rien décidé pour le moment sur la date du report du championnat car cela dépendra de l’évolution de la situation sanitaire actuelle », souligne la secrétaire générale de la fédération malgache de natation, Ramy Randrianasolomanana.

Dans la foulée, il se pourrait que le report coïncide avec la période hivernale. Et la compétition ne pourrait plus se tenir dans la capitale mais dans les côtes, probablement à Toamasina qui est en possession d’un bassin de 50m.

Dernier test

« Quatre nageurs, les deux garçons et deux filles qui ont représenté l’an passé le pays aux derniers championnats du monde en Corée du sud sont les concernés et en course pour décrocher les wild-cards des Jeux de Tokyo », rappelle la secrétaire générale de la fédération. Les deux mondialistes chez les garçons sont notamment Mickael Heri­naivo Rasolonjatovo qui évolue actuellement au centre de la fédération internationale en Thaïlande et Harivony Jonathan Raharvel, classé troisième à l’issue du dernier test de classement au mois de novembre.

Du côté des filles, les deux prétendantes sont respectivement Tiana Henin­tsoa Murielle Rabarijaona en pôle position du dernier test de classement et sa dauphine, Idealy Diaritiana Tendrinavalona. Si les JO de Tokyo sont reportés à l’été prochain, la fédération malgache aura encore un autre rendez-vous international cette année, il s’agit des championnats du monde à Abu Dhabi, à l’Union Arabes unies au mois de décembre.