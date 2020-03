Andavamamba Anjezika – Echauffourée devant le bureau du fokontany

Furieux. Les habitants d’Andavamamba Anjezika II ont haussé le ton devant la porte du fokontany, hier vers 17h30. Des personnes du quartier, dont des lavandières, des tireurs de charrettes, n’ont pas été inscrites dans la liste des personnes qui devaient bénéficier l’aide dans le cadre du plan d’urgence social de l’état. Ces individus ont complètement perdu leur gagne pain quotidien à cause du confinement et ne peuvent nourrir leur famille correctement. D’après les habitants, le chef fokontany leur a donné rendez-vous à 15h pour enregistrer leurs noms dans la liste. Ces habitants ont dû appeler la police pour qu’il se présente selon eux. Le chef fokontany n’a voulu donner aucune explication sur l’enregistrement des personnes dans la liste à envoyer auprès de l’arrondissement. Selon une source, le chef fokontany n’a pas cédé aux marmonnements des habitants et n’a pas inscrit les retardataires. « Ces personnes qui s’affichent déjà dans la liste ont été choisies par hasard. Les retardataires n’ont pu rien faire car le chef fokontany n’a pas accepté d’ajouter leurs noms à la liste. Ils sont rentrés chez eux vers 18h », explique cette source.