Maladie virale – L’épidémie de coronavirus sur le déclin

Le conseil des ministres du 23 février rapporte la constatation de la diminution du nombre de cas de Covid-19. Cette baisse se confirme dans les hôpitaux.

Vers la fin de la troisième vague de l’épidémie de coronavirus. Le rythme de travail est au ralenti dans les centres de traitement de Covid-19 (CTC-19) et dans les hôpitaux qui prennent en charge les formes graves de Covid19. Le nombre de patients a nettement diminué. « Nous n’avons plus que six patients. Au mois de décembre-janvier, nous étions débordés. Nous avions jusqu’à une centaine de patients, dont les 20%, dans un état grave et nécessitant des soins particuliers », indique un médecin qui travaille au CTC-19 Voara Andohatapenaka, hier. Quelques bâtiments de ce CTC ont été fermés, suite à cette baisse du nombre de cas.

Les centres hospitaliers universitaires (CHU) Andoha­tapenaka et Joseph Ravoa­hangy Andrianavalona (JRA) connaissent, également, une baisse du nombre de cas graves. « Il nous reste neuf patients, contre une cinquantaine, lors du pic de l’épidémie », souligne le directeur de l’établissement CHU Andohatapenaka, le professeur Nasolo­tsiry Raveloson. « La moitié de notre capacité d’accueil a été libérée », confie un médecin du service de réanimation médicale du CHU JRA.

Le professeur Nasolotsiry Raveloson loue les compétences des médecins malgaches. « Cette diminution des cas prouve que nos médecins, aussi bien ceux des centres de santé de base que les médecins privés, maîtrisent cette maladie de coronavirus. C’est grâce aux traitements qu’il y a baisse des formes graves. Lorsque les malades reçoivent des traitements efficaces à temps, le virus s’atténue. Ce n’est pas le comportement de la population qui a provoqué cette phase de déclin de l’épidémie, car nous observons que les gestes barrières ne sont toujours pas respectés », lance-t-il. Un autre médecin avance que c’est la nature du variant qui circule, en ce moment, qui fait qu’il y a moins de cas graves dans les hôpitaux.

« L’Omicron est très contagieux mais il est facile à traiter, comme une simple grippe. Contrairement au variant Delta qui provoquait de nombreuses formes graves. Mais le virus est toujours là. Dans mon cabinet, la plupart des patients sont des cas suspects de Covid-19 », explique-t’il. Il n’est pas confirmé officiellement, cependant, que ce soit l’Omicron qui circule à Madagascar, actuellement. Et le dernier bilan épidémiologique confirme que les nouvelles contaminations ont diminué.

Une nouvelle recrudescence de l’épidémie n’est pourtant pas à écarter. « Il y aura, probablement, d’autres vagues de l’épidémie. À l’étranger, c’est déjà la sixième vague. Une énième flambée de l’épidémie pourrait survenir à la saison hivernale, si les gestes barrières ne sont pas respectés. Cette réouverture de la frontière peut, également, provoquer une hausse des cas », prévient notre source.