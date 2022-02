L’Europe, d’abord une géographie

L’Ukraine, et avec elle tous ceux qui croient à l’angélisme de l’Europe, va pouvoir tester grandeur nature la force du soutien qu’on peut attendre de Bruxelles, Berlin, Paris ou Londres dans ce cas précis d’invasion militaire. Pourtant, il semble que le président ukrainien ait déjà compris quand il constate que son pays se retrouve finalement seul face à la Russie. «Qui est prêt à garantir notre adhésion à l’OTAN», demanda-t-il, avant de répondre lui-même dans la foulée, «Personne, tout le monde a peur».

Magnanimité ou couardise, en tous cas du déjà-vu quand l’Europe avait ouvert ses frontières et accueilli des quotas d’immigrés moyen-orientaux, convoyés jusqu’au moindre de ses villages traditionnels, que les ancêtres avaient su maintenir hors d’atteinte des troupes sarrasines ou ottomanes. Les jihadistes tournent la justice européenne en ridicule, sachant ne jamais encourir la peine de mort. Les banlieues des grandes villes européennes deviennent les extra-territoires de l’islamisme que l’Occident croyait avoir éradiqué en Mésopotamie pour le retrouver vivace au coeur d’un continent qui a renié ses racines chrétiennes.

L’Europe annonce des «sanctions massives» et brandit des «représailles financières», pour finalement se contenter de déployer des troupes en Estonie ou en Roumanie, bien loin de Kiev. En guise de «parapluie américain», les États-Unis envoient des renforts qui, Joe Biden l’assure, n’iront pas se battre sur le sol ukrainien. L’Europe s’était contentée d’incantations contre Recip Erdogan et l’Arménie fut amputée du Haut-Karabakh. L’Ukraine devra s’attendre au même verbiage pusillanime de l’Europe face à Vladimir Poutine.

Il y a quelques mois, le président français avait déclaré que l’OTAN était en état de «mort cérébrale». Pourtant, c’est au nom de cette organisation comateuse que l’Europe a risqué une guerre ouverte avec la Russie dont «les inquié­tudes de sécurité légitimes» sont par contre considérées avec beaucoup de compréhension par la Chine. Pour cesser de donner en spectacle ses réunions d’urgence d’indignés et de pleureuses, il faudra à l’Europe réapprendre sa géographie, et considérer la Russie comme un voisin continental et un partenaire incontournable plutôt que de se l’aliéner pour se conformer à une grille de lecture américaine, idéologiquement figée dans la parenthèse 1945-1991.