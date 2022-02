L’engagement de Madagascar requis

Dans un communiqué de presse publié sur sa page Facebook officielle, l’ambassade d’Allemagne condamne la guerre engagée par la Russie contre l’Ukraine. Dans cette missive dans laquelle Günter Overfeld, chargé d’affaires par intérim, explique la position allemande face à ce conflit, il est souligné «qu’il ne s’agit pas seulement d’une crise européenne. Nous espérons que le gouvernement de Madagascar s’engagera auprès de la Russie à respecter la Charte des Nations Unies et les principes fondamentaux de l’OSCE [Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe] et qu’il s’opposera avec nous à l’agression russe». Jusqu’ici, Madagascar reste un observateur dans ce conflit. Le communiqué de l’ambassade d’Allemagne a été repris et partagé sur la page Facebook officielle de la délégation de l’Union européenne à Madagascar.