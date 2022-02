Infrastructures – Les rues d’Antananarivo en réfection

Des engins décapent les chaussées entre Anosipatrana et Anosibe, qui mesurent 627 mètres. Des grands travaux de réhabilitation sont en cours. « Il ne s’agit pas de simples travaux d’entretien. Nous nous lançons comme défi de rénover entièrement et de restaurer toutes les rues de la capitale », a lancé Jerry Hatrefindrazana, ministre des Travaux publics, hier, lors du lancement des travaux de réhabilitation des routes, dans la ville d’Antana­narivo.

Dans ce défi, les nouvelles infrastructures devront avoir une longue durée de vie. Ainsi, à part la réfection des chaussées, la réhabilitation des évacuations d’eau est prévue. « Nous pouvons voir qu’à chaque précipitation, Antananarivo est inondée. Nous allons revoir ces réseaux d’évacuation, pour prévenir la destruction des infrastructures routières », a enchaîné Jerry Hatrefindrazana.

Toutes les routes délabrées de la ville d’Antanana­rivo seront touchées par ces travaux qui se divisent en trois parties. Le ministère des Travaux publics se charge de la réhabilitation des routes chaotiques, comme celles aux 67 Ha, à Ambodin’Isotry, à Ambohipo. La commune urbaine d’Antananarivo s’occupera de l’entretien des chaussées qui ne nécessitent pas l’utilisation d’engins.

Faute d’entretien

La région Analamanga, pour sa part, entreprendra la réfection des routes dont l’état de délabrement est moyen. « L’état actuel des rues de la capitale , c’est le résultat de l’absence de travaux d’entretien, durant de longues années, et de certaines irrégularités. Le budget de la commune urbaine d’Antananarivo ne suffit plus pour faire les travaux, car il faut plus que de simples travaux d’entretien. », a ajouté le ministre.

Le lancement des travaux a eu lieu à Anosipa­trana-Anosibe. Dès lundi, la réfection des chaussées aux 67 Ha, à Ambodin’Isotry, à Antohomadinika débuteront. Les routes d’Ambohipo, Ambolo­kandrina, Ambato­roka, du By Pass, Andava­mamba, Vasakôsy, Tsaralalàna, Andra­nomanalina, seront également réhabilitées. La durée totale des travaux sera de soixante jours. La commune urbaine d’Anta­nanarivo assurera les travaux d’entretien, par la suite.