Fonction publique – Une amélioration apportée à l’Augure

Des nouveaux modules ont été intégrés dans l’Augure 2. Le lancement officiel du déploiement de nouveaux modules d’Augure 2 a été effectué au Novotel, hier. Il s’agit de mettre en avant des nouveaux points dans la gestion de la FOP.

« Les nouveaux modules incorporent les avancements successifs suivant l’échelon et le grade. La bonification et le système de récompense seront également incorporés pour les fonctionnaires. L’assiduité et la performance d’un agent de l’État seront mesurées. Cette partie aura un impact direct sur son avancement et son salaire. Il s’agit par exemple des diplômes et des certificats obtenus par les fonctionnaires via des formations professionnelles qualifiantes », indique Gisèle Ranampy, ministre du Travail, de l’emploi et de la Fonction publique et des lois sociales.

Ces nouveaux modules concernent donc la gestion des ressources humaines, entre autres les récompenses et autres. Ils sont déjà prêts et une réunion a été organisée avec des directeurs de ressources humaines et départements ministériels. Alors que l’ancien modèle prenait en compte l’entrée dans la FOP en 2O17, une amélioration a été apportée au logiciel.

Changement

Durant l’opération effectuée sur l’Augure, près de sept mille sept individus ne sont pas justifiés comme étant des fonctionnaires. Mis à part les trois cent trente qui ont eu des coupures de soldes.

Cent trente-six fonctionnaires ont vu le rétablissement du paiement de leur solde. Cent-vingt-neuf attendent le conseil de discipline et mille deux cent dix-neuf ne sont pas passés en conseil de discipline et ne sont pas justifiés comme étant des fonctionnaires. Le logiciel AUGURE possède de nombreuses fonctionnalités.

Au mois de septembre 2020, l’État a annoncé l’utilisation obligatoire de ce logiciel dans tous les ministères ainsi que les institutions. Le Premier ministre Christian Ntsay a déclaré que s’inscrire dans ce logiciel est une obligation pour les fonctionnaires et agents de l’État.