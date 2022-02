Élection du Président – Les Vezo en effervescence

Les membres de l’association de l’ethnie vezo «Vahatse ty Vezo Aharo» (VAVEA) voteront pour leur président national ce jour à Toliara. Des postes politiques comme enjeux.

Jour J pour l’élection du président de l’ethnie vezo regroupée au sein de l’association Vavea (Vahatse ty Vezo Aharo). Une association qui a pesé dans la vie des Vezo, premiers propriétaires du littoral de Toliara. Les Vezo, principalement des pêcheurs, issus de Sant-Augustin, Sarodrano, Belalanda, Mahavatse, Manombo, Anketa entre autres, ont construit l’histoire de Toliara. Depuis 2011, l’association Vavea veille au grain sur la vie des membres de l’ethnie dans la région Atsimo Andrefana en posant des stratégies politiques, économiques et sociales.

Ce jour, les membres de l’ethnie vezo vont, pour la troisième fois depuis 2011, devoir choisir entre deux candidats pour diriger l’association Vavea. Pour un mandat de trois ans, Julien Mandrano, ou le général Rolando Jaositera, présidera l’association. L’association a mis en place des «députés» dans les fokontany des districts où il y a une forte présence des Vezo.

Sous forme de grands électeurs, ces « députés » ayant recueilli la voix du peuple Vezo, marqueront leur choix dans les urnes. Cinq cent cinquante-et-un «députés» sont attendus dans les locaux de la direction régionale de la Jeunesse et des sports à Betania pour faire valoir le droit de vote.

Selon un des membres fondateurs de l’association, J le colonel Jules Rabe, ancien chef de région, VAVEA met toujours en exergue l’avantage des Vezo, depuis la vie communautaire jusqu’à la vie politique. L’association a mené un combat contre la mise en place d’une jetée à Andabohy Toliara pour le projet Base Toliara.

Discours haineux

Les Vezo se mettent en bloc pour défendre l’un d’eux en tort ou non devant la loi. La propagande pour l’élection de ce jour a été rude à tel point que tous se targuent de l’identité et l’importance de l’appartenance à l’ethnie. Les discours sont allés jusqu’à devenir haineux des fois entre les partisans de chacun des deux candidats, qui ont non seulement mis en avant cette identité depuis des ancêtres lointains, mais aussi la vie politique ou associative des candidats.

Le candidat Julien Mandrano a été à la tête de l’Ivotoerana famongorana ny Valala eto Madagasikara (IFVM) du temps du HVM. Il a été soupçonné d’avoir participé à un détournement de fonds au sein du centre antiacridien. Cela n’empêche en rien l’éloge de la qualité du candidat aux yeux de ses partisans.

Le candidat général Rolando Jaositera est présent dans la vie sociale et sportive, étant directeur de l’Office militaire des sports et de la culture mais réside pour le moment dans la capitale. On ne l’entend pas beaucoup. De nombreux présidents d’associations ethniques ont vu la porte de la vie politique s’offrir à eux. Le président sortant de Vavea est membre actif du CFM. Les deux candidats espèrent sans nul doute utiliser le nom de Vavea pour être poussé quelque part. On murmure déjà que l’un d’eux est pressenti remplacer l’actuel gouverneur de la région Atsimo Andrefana.