Dégâts Emnati – Six décès et cent mille sinistrés

Le nombre des victimes du cyclone tropical Emnati augmente. Six personnes ont succombé. Quatre à Farafan­gana et deux à Ihosy, selon le rapport du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC), hier soir. Selon les sources locales, une partie de ces personnes décédées ont été emportées par l’eau. Il n’y a pas de précision sur les causes de décès, pour les autres.

Cent-et-un mille-deux-cent-cinq personnes, issus de vingt-huit-mille-trois-cent-seize ménages sont déclarées sinistrées. Quarante-trois mille neuf cents personnes issues de neuf mille huit cents ménages n’ont toujours pas pu rentrer chez elles. Elles se trouvent dans des sites d’hébergement, répartis dans cent-et-une localités de douze régions, à savoir Amoron’i Mania, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Fitovinany, Ihorombe, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra et Vatovavy.