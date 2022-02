Ambositra – Une lycéenne poignardée par une inconnue

Une scène effrayante s’est produite devant le portail d’un lycée à Ambositra, jeudi matin. Une lycéenne de 16 ans a été blessée gravement d’un coup de couteau dans le ventre. L’adolescente ne s’attendait pas à une agression en quittant sa maison vers l’école.

En cours de route, une femme portant un masque bucconasal et cachant sa tête sous un capuchon la suivait. Elle a réalisé qu’elle essayait de la rattraper. En abordant l’accès principal de l’établissement, elle a décidé de se retourner, mais c’est à ce moment-là que l’inconnue a sorti un couteau et l’a frappée. La victime s’est affalée à terre et s’est mise à crier.

Saisis de stupéfaction, des témoins oculaires se sont approchés d’elle pour demander ce qui venait de lui arriver. L’auteure de l’agression a pris la poudre d’escampette pendant que les témoins de l’agression étaient occupés à secourir la victime.

Celle-ci a immédiatement été transportée à l’hôpital. Elle a dû subir une intervention chirurgicale, a-t-on indiqué. Aux dernières nouvelles, elle est hors de danger. La police nationale a diligenté une enquête pour élucider le mobile de cette tentative de meurtre.