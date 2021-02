Secteur privé – Une Maison des PME à Analakely

Les initiatives pour soutenir et accompagner les PME se multiplient. La Société Générale Madagasikara vient de leur dédier leur propre Maison.

Peut-être le chaînon manquant dans les rouages des divers outils pour soutenir et accompagner les PME, devenues les principaux leviers du développement économique, financier et social. Société Générale Madagasikara vient de leur fournir leur « Maison », clé en main, si l’on peut dire, au premier étage de l’agence à Analakely. Selon des explications, il s’agit d’une approche de proximité tout en étant une réponse aux problématiques des PME. Suivant une démarche précis, « Société Générale a lancé depuis quelques années, son ambitieux programme « Grow With Africa » pour contribuer au développement durable du continent africain. L’un des quatre piliers majeurs de ce programme réside dans l’accompagnement multidimensionnel des PME et la mise en place d’un financement adapté.

La Maison de la PME est donc née d’une volonté conjointe du Groupe Société Générale et de ses partenaires locaux d’apporter une réponse concrète aux problématiques de suivi et de financement des PME à Madagascar.

À travers un système de centralisation de partenaires et d’institutions désireux de collaborer ensemble, elle s’ouvre aujourd’hui à toute personne souhaitant créer ou développer son entreprise ainsi qu’à toutes les PME existantes, qu’elles soient clientes SG MADA ou non, bancarisées ou pas. L’un des avantages majeurs de la Maison de la MPE réside dans l’accompagnement et la prise en charge des besoins de l’entreprise depuis l’étape de création, en passant par la structuration/formalisation et l’aide d’accès au financement. », soulignent les promoteurs

Ils poursuivent « Il s’agit d’un un espace dédié et adapté a l’expansion des entreprises. La Maison de la PME est une plateforme d’échanges, de renforcement de capacités à travers des appuis et conseils, allant de la formalisation à l’expansion de l’entreprise, tout en développant son éligibilité à un accompagnement financier. Il s’agit aussi d’un espace d’accueil convivial pour des rendez-vous avec d’autres PME, la maison dispose d’un espace de coworking pour faciliter les réunions à distance.

La Maison constitue également un lieu d’accompagnement à la création d’entreprise, de gestation et de concrétisation de projet, un espace de formation et de coaching, de networking et de financement bancaire. Il s’agit d’un canal d’accès à de multiples partenaires, un espace aménagé afin de faciliter le réseautage via des animations et des formations sur place, avec un suivi des modules de formation.

Cet espace offre plusieurs services permettant d’accueillir et d’accompagner tout entrepreneur local et étranger désireux d’accroître le potentiel de son entreprise, en mettant à sa disposition un espace-conseil adapté, avec l’appui de plusieurs partenaires ».

Les PME, l’avenir de l’économie africaine

Parce que chaque entreprise est unique et qu’un accompagnement spécifique de chaque PME nécessite une prise en charge particulière, Société Générale Madagasikara a tenu à rassembler le meilleur des expertises de tous ces acteurs locaux dans un espace tout en un afin de répondre efficacement aux problématiques spécifiques de chaque entrepreneur. «

Les petites et moyennes entreprises africaines sont au cœur du développement des économies africaines, elles représentent 90% des sociétés privées et une ébauche de la majorité de la population. C’est pour cette raison qu’elles sont incontournables, notamment dans l’émergence du croisement africain et dans l’accès large à l’emploi. C’est pour cette raison que Société Générale se donne pour objectif de mieux les accompagner et financer et inscrit cette ambition dans le cadre de son initiative stratégique pour l’Afrique, Grow With Africa » explique Zdenek Metelak , directeur général de Société Général Madagasikara.

« Aujourd’hui œuvrons ensemble pour appuyer le secteur à se formaliser davantage et pour permettre aux entrepreneurs d’accéder à de telles infrastructures. C’est déjà un grand pas pour les entrepreneurs de pouvoir se retrouver et de se faire accompagner et plus tard de se faire financer. Si le parcours d’entrepreneur est un parcours difficile au quotidien, avoir un support est plus que nécessaire, voire ultime, pour que les entreprises puissent trouver leur croissance. Et les PMEs malgache ont besoin de cet espace de croissance. » conclut Lantosoa Rakotomalala Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat.