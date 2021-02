Infrastructure – Le marché de Behoririka prêt à fonctionner

Un bâtiment de trois étages sis à Behoririka, accueillera les marchands de rue entre Soarano et Behoririka, à partir du mois de mars. Huit cent places sont disponibles.

La fin du phénomène marchand de rue sur l’axe Soarano Behoririka approche. Le marché municipal à trois étages, implantés à Behoririka, a été inauguré par le magistrat de la ville d’Antananarivo, Naina Andriatsitohaina, et le gouverneur d’Analamanga, Hery Rasoamaromaka, hier. Il sera fonctionnel au mois de mars. « Nous allons enrôler les marchands de rue. Ils obtiendront une carte de marchand. Ces procédures devront être achevées au mois de mars », explique Rija Randrianarisoa, directeur des Marchés au niveau de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA).

Le marché communal à Behoririka dispose de près de huit cent places : sept cent quarante places dans le grand bâtiment et quarante sept boxes à l’extérieur. Il est réservé au marchand de rue, dans le but de les réorganiser et de les formaliser. Chaque marchand disposera d’une surface de un mètre et demi sur un mètre. Il payera une redevance de 500 ariary, par jour. « Un horodateur sera implanté dans ce marché, pour faciliter le paiement de la redevance », enchaine Rija Randrianarisoa.

Entrée dans le formel n’enchante pas vraiment les futurs bénéficiaires. « Je préfère rester dans les rues, on gagne mieux ici. Mais si c’est l’organisation de la commune, j’accepterais car je n’aurais pas le choix », lance Fanjanirina Ramavomalala, marchande à Soarano. « S’il y a des places, pourquoi pas ? », lance un commerçant à Behoririka.

Décisions

D’autres refusent d’y entrer si des commerçants continueront à travailler sur les trottoirs. « Tant qu’il y a des commerçants dans les rues, des clients continueront à faire leurs achats, dehors. Ils ne perdront pas leur temps à aller jusqu’à Behoririka pour nous retrouver», craint Tovo Ramaroson, marchand à Behoririka.

La CUA a recensé près de mille marchands sur les trottoirs de Soarano à Andravoahangy. Au moins quatre cent marchands ne pourront pas entrer dans le nouveau marché. Mais la CUA ne reculera pas dans ses décisions. Les trottoirs devront être dégagés. « Nous allons appliquer des sanctions, voire des sanctions pénales, à ceux qui persistent à rester sur les trottoirs. Nous ne pourrons pas accepter le fait qu’on ait donné des solutions pour formaliser ces marchands, et que huit cent nouveaux marchands vont s’implanter dans les rues », indique Rija Randrianarisoa.

L’assainissement des marchands de rue autour de Mahamasina et Anosy est, par ailleurs, en projet. Un autre marché à étage sera construit à Anosy pour les accueillir. Les travaux de construction commenceront, bientôt.