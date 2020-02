Tennis – Circuit africain U14 grade 2 de Madagascar : Miotisoa sacrée championne

Miotisoa Rasendra championne et Mahefa Rakotomalala vicechampion. Madagascar a brillé à domicile sur treize pays africains.

C’était difficile …mais l’essentiel est fait. Miotisoa Rasendra, numéro 4 africaine chez les U14 , a effectué un parcours sans faute durant l’étape 1 du circuit africain U14 grade 2 qui s’est achevé hier au club olympique de Tananarive (COT).

Après avoir écarté Mirindra Razafinarivo en demi-finale, Miotisoa Rasendra s’est imposée en finale contre l’Egyptienne Adel Ahmed Malak en trois sets (3/6 6/0 10/3)

Un match à rebondissement durant lequel on a vu une Miotisoa hésitante au premier set. C’est par la suite qu’elle a su gagner en confiance en infligeant un set blanc à son adversaire. Dans le super tie-break, elle est restée très correcte en fond de court et quand il a fallu finir les points au filet.

« C’était un bon tournoi en général. Il y avait des adversaires à la hauteur de l’événement. J’ai joué des matches serrés et j’ai pu m’en sortir car j’ai joué à domicile et ma famille était là pour me soutenir. C’est très important. Maintenant on commence un deuxième tournoi et je suis prête à donner le maximum », assène Miotisoa Rasendra.

Surclassé

Chez les garçons, Mahefa Rakotomalala de son côté n’a pas réussi à prendre sa revanche sur le Rwandais Junior Hakizumwami en finale. Ce dernier, qui l’avait surclassé au Kenya en décembre, a su gérer au mieux les points importants de la rencontre. Il est sorti victorieux en deux sets (6/3 6/3)

Malgré cette défaite, Mahefa Rakotomalala a effectué tout de même un excellent parcours. En doubleTody Avo Rajaobelina et Mahefa Rakotomalala se sont inclinés contre Takura Mhwan­dagara (Zimbawe) et Luca Figueiredo 7/5 4/6 4/10.

Chez les filles, Miotisoa Rasendra et Adel Malak se sont imposées 6/2 6/1 devant MitiaVoavy et Harena Voaviandraina.

Rideau donc pour la première étape de ce circuit africain U14 grade de Mada­gascar qui s’est joué au COT à Ilafy. La deuxième étape qui portera le coefficient grade 1 a démarré hier même et se poursuivra jusqu’à vendredi.