Secteur aérien – Antananarivo accueillera la conférence Aviadev

Confirmation. Jon Howell, fondateur de l’Aviadev, est dans nos murs depuis hier afin de passer en revue les préparatifs de la cinquième édition de la conférence aéronautique. L’événement, malgré le contexte actuel, aura tout de même lieu du 6 au 8 mai. C’est le plus important événement aéronautique d’Afrique. Il réunira compagnies aériennes, aéroports et acteurs du tourisme pour discuter du trafic croissant en provenance et à destination du continent. « L’ Aviadev sera l’un des principaux moteurs de cet objectif de Madagascar qui est d’atteindre les cinq cent mille touristes d’ici 2023. Il s’agit alors de mettre en valeur les possibilités de développement de routes pour Mada­gascar. En outre, la mise en place de l’“open sky” permettra au pays d’accueillir des invités du monde entier, stimulant ainsi son développement économique, social et culturel », s’enthousiasme un opérateur du secteur. Vingt-sept pays et plus de trois cents participants ont pris part à l’édition 2019 de l’Aviadev. Ce forum a permis plusieurs partenariats pour créer de nouvelles connexions aériennes.