Mobile money – Dysfonctionnement momentané du service Mvola

Grogne des usagers. Depuis avant-hier, le service Mobile money de Telma fait des siennes. Un bon nombre d’abonnés se plaignent de l’indisponibilité du service. « À chaque fois que nous tentons une transaction, l’opérateur nous envoie un message nous conseillant de réessayer ultérieurement. Ce qui nous cause des pertes non négligeables dans la mesure où ce service est le pilier même de notre activité » déplore un commerçant du côté d’Ankorondrano. Sur les réseaux sociaux, les plaintes se multiplient. Certains usagers s’insurgent face à la réduction inexpliquée du solde de leurs comptes sans parler des crédits de communication qui disparaissent sans pour autant avoir été utilisés « Le service est momentanément indisponible veuillez essayer plus tard » voilà à quoi les usagers se sont heurtés durant presque toute les journées d’hier et d’avant-hier. Aucune communication officielle de la part de l’opérateur n’a, pour le moment, été remarquée Mais selon des responsables chez Telma « les techniciens se concentrent sur la résolution de ce problème ». En attendant, les usagers peinent à accéder au service.