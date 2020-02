Environnement – Sortir de l’écologie punitive

Environ deux mille trois cents jeunes plants ont été mis en terre dans un terrain de deux hectares par la communauté rurale d’Imady, en collaboration avec la direction régionale du ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD),d’Amoron’i Mania samedi dernier. La ministre Vahinala Raharinirina a pris activement à cet acte en présence des autorités locales, des maires de la région ainsi que les deux députés originaires Simon Nomenjanahary (Ambositra) et Jeannot Rabemanantsoa (Belo-sur-Tsiribihina). Vahinala Raharinirina a échangé les visions avec les locaux en primant l’éducation et en évoquant la pédagogie de l’environnement, dans le sens de sortir de l’écologie punitive et répressive. Elle s’est entretenue avec les artisans locaux qui s’inquiètent de leur situation après l’interdiction d’exploitation du bois de palissandre et des produits issus de ce bois précieux. Pour la ministre, l’objectif est « de permettre aux artisans de développer leur activité selon les principes de l’économie environnementale».