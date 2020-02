Coronavirus – La contagion fait craindre une pandémie

Le nouveau coronavirus continuait à tuer hier, particulièrement en Iran, au Japon et en Corée du Sud, et la multiplication des cas de contamination, y compris en Europe, accroît les risques de pandémie surtout dans les pays pauvres.

Face à ces risques, l’Italie, le pays européen comptant le plus de cas et de morts, a organisé hier une réunion des ministres de la Santé de pays voisins pour déterminer « des lignes d’action communes ».

L’épidémie « est à nos portes », a reconnu le ministre français de la Santé Olivier Véran, tout en se refusant à fermer les frontières.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a averti que « des limitations » à la libre circulation des Italiens de la part d’Etats étrangers seraient « injustes » et « inacceptables ».

L’Autriche a annoncé deux premiers cas de coronavirus dans la région du Tyrol, frontalière de l’Italie. La Croatie a annoncé qu’un jeune homme revenu récemment d’Italie avait été contaminé, premier cas connu dans les Balkans.

L’OMS estime que l’épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays, où elle a contaminé quelque soixante dix-sept mille personnes dont deux mille six cents sont mortes.

Mais avec cinq nouveaux pays touchés dans la seule journée de lundi (Afghanistan, Bahrein, Koweit, Irak, Oman), la maladie Covid-19 concerne désormais, Chine mise à part, plus d’une trentaine d’Etats où elle a fait plus de quarante morts et deux mille cinq cents cas de contamination.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que le monde restait menacé de « pandémie », à savoir une épidémie d’ampleur internationale.

L’agence de l’ONU s’inquiète particulièrement des risques pour les pays pauvres, mal équipés pour dépister et combattre le nouveau virus.

La Chine, berceau du virus, est prête à offrir assistance et matériel médical aux pays africains face à l’épidémie de coronavirus, a déclaré le président Xi Jinping.

L’Iran a annoncé hier trois nouveaux décès, portant son bilan à douze morts, le plus lourd en dehors de la Chine…