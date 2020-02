Construction – Le plus long pont financé par les Saoudiens

La construction du plus long pont de Madagascar de presque un kilomètre va être réalisée sous financement du Fonds saoudien de développement (FSD). Situé au PK 199,700 sur la Route nationale 9, ce pont de 880 m servira à la circulation mais surtout à l’irrigation, en vue de l’aménagement de la cuvette de Mangoky depuis des années. S’agissant du pont à construire, avec 20 millions de dollars offerts par le Fonds saoudien, l’État contribuera également à hauteur de 4,28 millions de dollars, soit l’équivalent du cinquième de la participation saoudienne. La signature pour l’obtention de la somme a eu lieu lors du passage du grand argentier Richard Randriamandrato à Riyad. En plus de la construction du pont sur le fleuve Mangoky, l’Arabie Saoudite s’engagera aux côtés de l’État dans la construction d’infrastructures viabilisant la vie communautaire riveraine. « Le projet comprend aussi la construction d’ouvrages connexes, entre autres la réhabilitation de dix kilomètres de pistes rurales, de constructions de postes de gendarmerie, de forages pour l’adduction d’eau potable, de Centres de santé et d’écoles », précise le communiqué officiel. D’autres bailleurs de fonds rejoindront l’initiative de construction du plus long pont de Madagascar. .