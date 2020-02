Comdata – Le leader des BPO recrute de nouveaux employés

La société Comdata cherche un millier de nouveaux collaborateurs. Les jeunes, y compris ceux qui poursuivent encore leurs études, sont parmi les plus ciblés.

Avis aux jeunes. La société Comdata, leader dans le secteur de l’externalisation des activités ou BPO (Business process outsourcing) à Madagascar, annonce le recrutement de plus de mille nouveaux collaborateurs à temps partiel ou à plein temps jusqu’à la fin de l’année. C’est une offre qui s’adresse notamment aux jeunes, y compris les étudiants, surtout ceux qui sont branchés nouvelle technologie. Outre la disponibilité à plein temps et sept jours sur sept, une très bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, la dynamique, la motivation et la détermination à évoluer, l’aisance relationnelle sont parmi les critères à remplir pour ceux qui souhaitent postuler.

« En fonction des besoins ponctuels dans l’année, Comdata recrute des étudiants qui souhaitent travailler à temps partiel ou pour une durée déterminée, offrant ainsi aux jeunes l’opportunité d’avoir un travail d’appoint pour financer leur études ou de commencer leur apprentissage dans le monde professionnel sans que cela ait une répercussion définitive sur leurs études. Une fois leurs études finies, ces étudiants sont en tête de liste pour intégrer la société », souligne un communiqué émanant de l’entreprise.

Bourse d’étude

Aujourd’hui, la société Comdata fait partie des plus grands acteurs dans ce secteur avec plus de 1200 employés. La promotion des jeunes pour les aider à évoluer dans leur carrière professionnelle fait partie des priorités de la société. La formation des collaborateurs prend ainsi une place importante en son sein dont, outre l’amélioration de la performance, vise également à les fidéliser. Un programme de formation continue est ainsi mis en place, dispensée par les managers internes, et portant sur différentes thématiques telles que le métier, la posture, les ressources humaines, etc. D’autres formations sont dispensées par entités de formation externe dans le cadre du renforcement des compétences ainsi que dans l’accompagnement professionnel dont le management, Excel, bien-être, développement professionnel, etc. Par ailleurs, parallèlement à leur travail, une bourse d’étude Comdata est également disponible pour des employés Madagascar souhaitant poursuivre des études supérieurs.

« L’investissement en formation est primordial pour être au niveau mondial des services BPO. Le principal but étant de soutenir nos collaborateurs dans l’achèvement de leurs parcours mais c’est également une forme de récompense de leur fidélité. Nous encourageons le développement de nos collaborateurs par le biais des études », affirme-t-on du côté de Comdata.