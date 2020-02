4h honda – Des congolais au départ

À trois semaines des 4 Heures Honda, plusieurs pilotes congolais viennent de confirmer leur participation. Tous évolueront sur des motos autrichiennes de chez KTM. Marvin de Moura se présente comme la tête de file. Il sera associé à Tsavalos Constandinos.

Les deux coureurs se partageront le guidon d’une SX-F 350. Il s’agit de la machine victorieuse de l’an passé. Et avec ces deux hommes aux commandes, elle vise une nouvelle fois la plus haute marche. D’autant plus qu’ils bénéficieront de l’appui technique et logistique de l’écurie KTM-Madauto. Et tout le monde sait qu’en sports mécaniques, le soutien d’un concessionnaire constitue un atout considérable.

Comme à l’accoutumée, le site du SRK Imerintsia­tosika accueillera les 4H Honda. Ce sera les samedi 14 et dimanche 15 mars. L’an dernier, une nouvelle formule avait été instaurée. Et ce, afin de marquer les vingt ans de la mythique course. Cette même formule est maintenue cette année. On aura donc le prologue le samedi, puis le « main event » le dimanche.

Le prologue servira à la place de chaque équipage sur la grille de départ, en fonction de leurs chronos respectifs.