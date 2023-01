ROUTE NATIONALE 4 MAHAJANGA – La circulation en statuquo

La situation des infrastructures routières le long de la RN4 est encore inchangée. Les travaux de réhabilitation et de déviation sont en cours de réalisation.

Aucun véhicule ou taxi-brousse n’ose risquer à aller directement vers la capitale. D’ailleurs, il n’y a aucune issue car trois portions dangereuses sont encore en pleine réparation. Comme annoncé récemment, les engins venant de Mahajanga sont déjà au croisement à Anjiajia, les techniciens et ingénieurs du ministère des Travaux publics tentent de percer une nouvelle déviation. Elle est située près de la même portion, au PK 434+700, celle-ci qui avait provoqué une coupure de la route pendant plusieurs semaines en janvier 2020. « Le premier tronçon se trouve au croisement d’Anjiajia et une déviation sera ouverte. En outre, entre Ambondromamy et dans la commune rurale d’Andronomamy, dans le district d’Ambato-Boeny, la montée des eaux empêche le passage sur la nationale. Les véhicules ne sont pas autorisés à circuler et personne n’ose d’ailleurs passer. De plus, il a encore beaucoup plu la nuit de mardi. C’est ce qui rend plus difficile le retrait de l’eau. Au pont de Bevoay, les études de réparation sont en cours », précise le coordonnateur régional de l’Agence des transports terrestres de Mahajanga, Toky Rahaingo. Hier, huit taxi-brousse de la coopérative Kofmad ont quitté la gare routière d’Aranta pour rejoindre la capitale. Dans tous les cas, un transbordement sera effectué au croisement d’Anjiajia pour pouvoir rejoindre Antananarivo. La société Cotisse a également suspendu toutes activités de transport vers la capitale et vers la zone Nord face à cette série de coupures sur la RN 4.