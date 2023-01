INTEMPÉRIES – La suspension des cours rallongée jusqu’en fin de semaine

Les élèves, les collèges et les lycéens dans les Cisco Tana Ville ainsi que la Cisco Ambohidratrimo et les autres circonscriptions de la région Analamanga vont rester chez eux jusqu’à la fin de la semaine. Les deux circonscriptions scolaires, dont Tana Ville et Ambohidratrimo ont annoncé en début de matinée, hier, que la suspension des cours est due à la dégradation des conditions météorologiques et les risques qui s’y rattachent. « Les précipitations seront abondantes jusqu’à vendredi. La région Analamanga est encore concernée par une alerte jaune. Tous les niveaux sont concernés par cette décision, dont le préscolaire, le primaire, le collège et le lycée », a-t-on lu dans la décision de la Circonscription scolaire d’Antananarivo Renivohitra. Les cours reprendront à partir de lundi prochain. Les élèves auront un long week-end devant eux. Même décision pour la circonscription d’Ambohidratrimo. Cette circonscription scolaire décline toute responsabilité pour les écoles qui continuent encore leurs activités d’enseignement malgré cette décision. « Tous les établissements scolaires qui enfreignent cette décision auront la pleine responsabilité de leur élèves », indique le communiqué. Parallèlement le ministère de l’éducation nationale a indiqué à travers une note sortie le 17 janvier dernier, que le Ministère confère à ces démembrements le pouvoir de prendre des décisions sur la suspension ou la reprise des enseignements pendant la période de pluie sous réserve d’avoir l’accord du ministère central pour être effectives.