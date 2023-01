FENOARIVO ATSINANANA – Trois lycéennes se mettent en transe

Pour une raison encore indéterminée, trois lycéennes ont été victimes d’une crise diabolique en classe, mardi, à Fenoarivo Atsinanana. Elles se sont mises en transe l’une après l’autre. La première au matin, les deux autres vers 16h et 17h, selon un inspecteur de police joint par téléphone, hier. Elles gigotent, leurs corps se raidissent, leurs têtes, pieds et mains sont pris de convulsions lorsqu’elles ont manifesté la crise. Leurs camarades ont paniqué en les voyant gesticuler dans tous les sens. Elles sont incontrôlables. On constate également dans leur état une perte de contact avec la réalité. Il a donc fallu l’intervention des policiers pour les maîtriser. Des tireurs de pousse-pousse et des chauffeurs n’ont pas voulu les transporter à l’hôpital car ils ont eu peur. « Suivant l’objectif : police proche et au chevet de la population, nous les avons conduites avec notre 4×4 jusqu’à un guérisseur, à Ambodimanga II », d’après les explications reçues au niveau de la direction régionale de la Sécurité Publique d’Analanjirofo. Elles ont repris conscience après plusieurs minutes de soins.