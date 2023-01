CONSOMMATION – L’approvisionnement en riz assuré

Le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) rassure sur la disponibilité en quantité suffisante du riz dans toutes les régions de Madagascar. Un stock stratégique constitué dans un contexte international inflationniste pour la denrée alimentaire.

Une fois n’est pas coutume. La période cyclonique avec la persistance du mauvais temps et les inondations ne riment pas forcément avec pénurie de PPN pour les Malagasy. Selon les statistiques fournies par le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), l’approvisionnement en riz et des autres produits est largement assuré dans tout Madagascar pour les prochains mois. 140 000 tonnes de riz importé au total sont disponibles au niveau national. Une cargaison importée par la State Procurement of Madagascar (SPM), est arrivée au port de Toamasina en ce moment, et un bateau de 35 000 tonnes de riz est également attendu au cours de ce mois.

«Ce sont des statistiques que nous avons collecté au niveau des 23 régions en temps réel. Même les régions touchées par les intempéries telles que la Diana, la SAVA ou l’Analanjirofo disposent à l’heure actuelle de stock de riz suffisant pour approvisionner le marché », souligne Andriniaina Randriamiara-mahefa, directeur du Commerce intérieur auprès du MICC. «Nous pouvons affirmer que l’approvisionnement en riz est parfaitement assuré pour toute la période de soudure », précise-t-il.

La constitution d’un stock de riz suffisant avec un prix contenu à 650 Ar le kapoaka n’a pas été évident pour Madagascar, il a fallu une longue préparation, dans un contexte international difficile.

Stocks suffisants

Sur la scène internationale, le prix du riz a connu une tendance haussière en 2022, et sera avec le sucre, l’une des rares denrées alimentaires, qui verra l’augmentation de son prix continuer pour l’année 2023. En cause, une offre réduite sur le marché international, liée à des mauvaises conditions météorologiques en Chine, en Inde, et au Pakistan. Nul ne saurait oublier les épisodes d’inondations au Pakistan au mois d’août 2022, qui a détruit la grande majorité des rizières, et fortement affecté la production du pays, et sa capacité à exporter. En plus des mauvaises productions, l’Inde, principal pays exportateur de riz vers Madagascar, avec le Pakistan, a décidé en Septembre 2022 d’interdire les exportations de riz brisé, et d’imposer un droit de 20% sur les exportations des qualités de riz supérieures, ce qui a impacté la disponibilité de la denrée sur le marché international.

Outre le riz, des stocks largement suffisants sont également recensés pour les autres Produits de première nécessité (PPN).

«Une stabilité est observée pour le prix de l’huile et le stock que nous disposons est largement suffisant pour approvisionner le marché dans les prochains mois», affirme Andriniaina Randriamiaramahefa, directeur du Commerce intérieur auprès du MICC.

Pour les autres produits, le pays est autosuffisant dans sa production de farine, et dispose d’une réserve de 14000 tonnes de sucre local. La stratégie de prévoyance et de vigilance mise en œuvre par le MICC démontre à travers la disponibilité de ces produits toute son efficacité. La prudence est néanmoins de mise avec les dégâts causés par les inondations sur les infrastructures routières du pays. Mais le directeur du Commerce intérieur Andriniaina Randriamiaramahefa rassure que le MICC veille au grain sur l’évolution de la situation dans chaque région.