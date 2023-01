BILAN TEMPÊTE TROPICALE CHENESO – Mille cinq-cents sinistrés recensés à Mahajanga

Les dernières statistiques, relevées auprès du point focal du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) de Mahajanga, font état de mille quatre cents sans-abris. Lundi, elles ont été cent trente quatre autres personnes issues de trente familles, venant du fokontany de Tsaramandroso-ambany. Elles sont accueillies au bureau du fokontany en attendant le retour à la normale de la situation. Leurs maisons qui ont été inondées, longent le chenal du vallon de Metzinger, dans le quartier bas.

Depuis dimanche, quatre cent trente sept familles ont été relogées à l’école primaire publique de Fiofio. Il s’agit de cent quatre vingt foyers, issus du fokontany de Fiofio, une centaine venant du fokontany de Tsararano-ambany et le reste, des sans-abri du quartier d’Ambalavola.

À l’école primaire publique de la cité de Tsaramandroso, deuxième site officiel d’hébergement, quelques centaines de personnes sont également accueillies.

Les camions-citernes des sapeurs-pompiers de la commune urbaine de Mahajanga approvisionnent en eau les bonbonnes d’eau installées provisoirement par la direction régionale de l’Eau, assainissement et hygiène de Boeny. Une dizaine de malades ont été soignées après les consultations du médecin-inspecteur de Mahajanga I.

Les éléments de la Croix-Rouge malgache de Mahajanga, la direction régionale de la Population de Boeny et l’équipe locale de secours (ELS) sont chargés du recensement des sans-abri. Les éléments de l’Organe mixte de conception (OMC) assurent la sécurité de ces sites.

Aides

Par ailleurs, les aides se bousculent aux portes des victimes de Cheneso depuis dimanche. La ministre coache de la région Boeny, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Béatrice Léa Assoumacou, a remis un don de dix sacs de riz, d’un sac de sucre et d’un bidon d’huile alimentaire, lundi. Le même jour, la délégation spéciale dirigée par la présidente Zafiarinefo Tonganirina Velomary, a procédé à la distribution de nourritures à plus de trois cents femmes enceintes et enfants.

Hier, des opérateurs économiques de Mahajanga, ont offert deux cent dix matelas, des bidons d’huile, cinquante deux sacs de riz ainsi que des médicaments pour les malades. Pour sa part, la société Fibasom a remis, mardi, une trentaine de sacs de riz aux responsables du Comité régional de gestion des risques et catastrophes, dirigé par la présidente de la délégation spéciale de la commune de Mahajanga.