BASKETBALL-ESPORT – Madagascar vice-champion d’Afrique

Battu en finale par le Maroc sur le score de 56-39 au premier jeu (game one) et 54-25 au deuxième jeu (game 2), Madagascar a gagné le titre de vice-champion d’Afri­que en e-Sport lors de sa première participation à eFIBA mardi dernier. Sur la discipline NBA 2K23, l’équipe de Madagascar e-sport Ankoay, composée d’Andraina Randrianarivelo, de Tim Andrianarison, de Johan Randrianarivrlo, de Francky Andrianarison et de Ranto Andrianarison, a su tirer son épingle du jeu. Face aux joueurs maghrébins très en avance sur le sport électronique, s’incliner en finale devant le Maroc, l’un des favoris du tournoi est une grosse performance. En demi-finale, Mada­gascar a battu la Tunisie sur le score de 56-39 au premier jeu et de 54-25 au deuxième jeu. La fédération malgache de basketball (Fmbb), par l’intermédiaire de ses Gamers vient de porter au-devant de la scène internationale le savoir-faire malgache. C’est un grand pas effectué sur une nouvelle discipline qu’est l’e-SPORT ou sport électronique. La Fmbb donne déjà rendez-vous au prochain eFIBA, deuxième édition.