ATHLÉTISME – STAGE – Quinze athlètes se préparent pour la Chine

Quinze athlètes sont en pleine préparation de leurs paperasses administratives pour la Chine.

J-210. À sept mois de l’ouverture de la onzième édition des jeux des îles de l’océan Indien qui aura lieu à Madagascar du 25 août au 3 septembre, la fédération malgache d’athlétisme (Fma) avec l’appui du ministère de tutelle, le MJS, enverra quinze athlètes et un technicien pour les encadrer en Chine et suivre un stage de perfectionnement pour une durée de trois à quatre mois. L’objectif est de briller à la maison pour les disciplines sur lesquelles Madagascar a toujours brillé en jeux des îles quel que soit l’endroit où se courent les disciplines comme le 100m, 100m haies, 200 m, 4×100 m, 400 m et 400m haies.

« Pour le moment aucune liste officielle n’a été publiée de la part de la direction technique nationale. La liste publiée sans l’aval du président de la Fma et du directeur technique nationale n’engage que la personne qui l’a publiée. La liste sera communiquée au moment opportun », confie Hery Rambeloson, Dtn de la Fma.

Et le Dtn de continuer : « La Chine a été un choix logique pour les courses de vitesse comme l’épreuve reine, le 100m, le 200 m, 400 m et 400 m haies ainsi que certaines disciplines techniques comme le saut en longueur, le saut en hauteur et le triple saut. La Chine est un grand pays en athlétisme, donc il appartient à nos athlètes de profiter au maximum pour acquérir les fondamentaux nécessaires pour faire des bons résultats aux JIOI joués à la maison », conclut-il.

Le choix des athlètes bénéficiaires de ce stage en Chine a été fait selon un certain nombre de critère comme les performances réalisées pendant toute l’année, la progression de l’athlète.

Copinage

Pour éviter toute idée de copinage, la précision de Hery Rambeloson, dtn de la Fma a été claire: « Chaque athlète est coté en point durant la saison et c’est à partir de là que nous déterminerons les potentiels des athlètes suivant leur progression. L’objectif pour la Fma est de récompenser et de donner priorité à tout athlète capable de ramener l’or aux prochains jeux des îles de l’océan Indien en 2023. Le stage à l’extérieur est conditionné par les performances réalisées par chaque athlète durant toute l’année et que cet athlète présente des potentiels de progression. Nous n’avons plus que sept mois devant nous, donc ce seront les meilleurs qui partent ».

L’attribution de ce droit au stage a été déjà discutée par l’équipe technique de la Fma en étroite collaboration avec le ministère de tutelle.