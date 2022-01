Redressement fiscal – Le DGI reconnait des erreurs

La direction générale des Impôts (DGI) impose des mesures « excessives » aux yeux des contribuables. Des sociétés se disent outrées de constater des sommes faramineuses d’obligations fiscales à payer pour les exercices 2017-2018.

Une société est sommée de payer 500 000 000 ariary (Cinq cent millions ariary), une autre doit payer 700 000 000 ariary (Sept-cent millions ariary) au Fisc dans les trois prochains mois. Deux exemples qui illustrent le montant des dûs à l’administration fiscale suite au redressement fiscal dont elles ont fait l’objet durant les exercices 2017 et 2018. Ces deux sociétés n’en reviennent pas encore et entament des recherches d’explications plausibles justifiant les dites « incohérences » dans leur déclaration, pour que le Fisc prononce des montants aussi ahurissants. Ces sommes comprennent « le montant du redressement, les taxes dues et des pénalités correspondantes ». Dix mille contribuables sont ciblés par cette opération de redressement fiscal dit « systématique ». Le président du Groupement des entreprises de Madagascar(GEM), Thierry Rajaona a déjà dénoncé un harcèlement fiscal de la part de l’administration. « Les redressements fiscaux obligent les entreprises à prouver des incohérences dont elles ne sont ni auteurs ni responsables suite aux contrôles fiscaux dont elles font l’objet » a-t-il lancé.

Justifications

Pour la plupart des cas de vérifications, des résultats des contrôles fiscaux en effet, ne sont pas clairs et limpides pour tout le monde car il est courant de voir des calculs dont seuls les inspecteurs, les contrôleurs et les vérificateurs de l’administration fiscale comprennent. La direction générale des Impôts (DGI), lors d’un dialogue public-privé organisé lundi, a reconnu des failles dans cette opération de redressement fiscal. Germain, le DG s’en est excusé devant les groupements patronaux présents au dialogue. Toujours est-il que l’excuse entend résulter d’une révision de calculs logiques de la part de l’administration fiscale.

Sur les dix mille contribuables qui font l’objet de redressement fiscal, trois cents sont des grandes entreprises, six cents des PME-PMI et le reste des personnes physiques. Des sociétés ne se relèvent pas encore des impacts désastreux de la pandémie pour ne citer que celles qui exercent dans le secteur du Tourisme. Voilà qu’un surplus d’obligations fiscales est à payer dans un délai de 90 jours.

La notification de redressement fiscal leur a été envoyée au mois de décembre dernier. Le Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), le Syndicat des industries de Madagascar (SIM), le Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA), la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar(FHORM) et la Confédération du tourisme de Madagascar (CTM), et des représentants des différents secteurs sont indiqués avoir été entendus par la direction générale des Impôts (DGI) et l’équipe du ministère de l’Economie et des finances (MEF), par rapport à ces redressements.