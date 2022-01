Justice – Maître Willy Razafinjatovo quitte le barreau

Maître Willy Razafinjatovo, dit maître Olala, n’est plus. Le célèbre avocat a rendu l’âme à l’hôpital Manara-penitra d’Andohatapenaka, hier, à l’âge de 76 ans.

Réputé pour ses envolées verbales à la barre et devant la presse, maître Razafinjatovo était également réputé pour ses engagements, parfois sans contrepartie, pour défendre des dossiers sensibles et souvent à connotation politique. L’une des dernières affaires de grande envergure dans laquelle il a plaidé était le dossier Apollo 21. Lui et les collègues au sein de son cabinet avaient plaidé la cause de Paul Rafanoharana, principal accusé dans cette affaire, et de son épouse.

N’ayant jamais hésité à faire valoir ses convictions et engagements politiques, c’était durant les mouvements estudiantins, qui s’étaient mués en manifestation populaire, en 1972 que feu maître Razafinjatovo s’était fait un nom. Parmi les orateurs durant les manifestations d’étudiants de 1972, sur le terrain de l’ancienne Université de Madagascar, actuellement Université d’Antananarivo, c’est sur cette place qu’il a acquis le sobriquet de Oh lala. Un interjection avec laquelle il ponctuait ses phrases pour exalter son auditoire.

Une des figures les plus connues des “soixante-douzards” depuis quelques années, feu maître Razafinjatovo avait toujours mis un point d’honneur à déposer des gerbes de fleurs sur l’ancienne place du 13 mai, à Aanalakely. Cette date marque le jour du climax des manifestations populaires de 1972. Une façon, comme il l’avait martelé, de rappeler l’élan patriotique de ceux qui avaient initié et participé à cet événement, un devoir de mémoire.