Intempéries – L’Association Fitia vient en aide aux sinistrés

Les dons aux sinistres s’enchainent auprès de sites d’hébergement. Depuis Jeudi soir, l’Association Fitia présidée par la Première Dame, Mialy RAJOELINA s’est mobilisée, jour et nuit, pour distribuer des repas chauds aux sinistrés des cinq Fokontany, à savoir Ankorondrano Andranomahery, Ankorondrano Atsinanana, Ankorondrano Andrefana, Tsaramasay et Ankazomanga Andraharo. D’autres sinistrés abrités dans les sites du Gymnase Ankorondrano, l’EPP Ankorondrano, l’EPP Antanimena et le CEG Antanimena en ont également bénéficié. Tous les jours, les membres de l’Association Fitia distribuent des repas chauds aux sinistrés des sites. Les enfants eux, bénéficient de Koba Aina, il s’agit de 1 240 enfants.

Mais également, des repas chauds le midi auprès de 2 612 et des repas chauds le soir pour 2 802 personnes dans le besoin.Afin de venir en aide aux autres sinistrés des bas quartiers de la Capitale (non inclus dans les 5 Fokontany), l’Association Fitia prévoit à partir de demain, de distribuer des « packs » contentant des vivres. Les sinistrés de Tanjombato en seront les premiers bénéficiaires dès aujourd’hui mercredi 26 Janvier 2022. Par ailleurs, une « clinique mobile» est installée dans chaque site. L’Association travaille en étroite collaboration avec l’OMS(Organisation mondial de la santé) et le Ministère de la Santé Publique pour assurer une meilleure prise en charge des sinistrés. Les consultations et les médicaments y sont gratuits.