Inondations – Rajoelina fait l’état des lieux à Atsimondrano

Le président de la République a fait le tour des zones inondées du côté de la commune de Tanjombato, hier. Il a, également, visité les sites d’hébergement des sinistrés à cause du barrage d’Ambodirano qui a cédé.

«Vous n’êtes pas seuls». Andry Rajoelina, président de la République, n’a de cesse de répéter ses mots à chaque rencontre avec les personnes sinistrées à cause de l’inondation due aux intempéries de ces derniers jours. Des mots qu’il a réitérés durant sa descente dans les Fokontany de la commune de Tanjombato, qui risquent d’être submergés par l’eau, hier.

« Je suis ici pour vous réconforter, vous apporter mon soutien, mais surtout pour vous aider. C’est dans pareilles situations que la présence des vrais Raiamandreny est nécessaire. Nous savons que vous avez besoin d’aide. Nous ne vous laisserons pas seuls», a déclaré le Chef de l’État. Durant tout l’après-midi d’hier, le locataire d’Iavoloha a passé en revue les zones inondées et les Fokontany en danger de sinistre dans la commune de Tanjombato. Ces dernières 48 heures, l’inondation est effective dans cette partie du district d’Atsimondrano.

La digue d’Ambodirano a, en effet, cédé sous la pression et la montée des eaux, lundi aux alentours de 22 heures. La nuit-même, sept cent personnes ont été évacuées et relogées au Collège d’enseignement général (CEG), et l’École primaire publique (EPP), de Tanjombato, qui ont été transformés en site d’hébergement. Grippant à bord d’une zodiac, accompagnant les éléments des corps de protection civile et des sapeurs pompiers, le président de la République s’est rendu dans le Fokontany d’Ankeniheny, qui se retrouve en plein milieu d’une vaste étendue d’eau.

Quelques familles y sont restées, essayant tant bien que mal de s’en sortir au milieu des eaux et de la boue.

Par miracle, les trois buses d’évacuation se trouvant à l’autre bout de l’étendue d’eau qui, de visu, fait sept fois le lac Anosy, et plus profonde qui plus-est, limitent les dégâts. Aussi, une mince étendue de terre, qui en temps normal est une digue, permet de relier le petit village du Fokontany Ankeniheny, à la terre ferme.

Andry Rajoelina a, ainsi, pu échanger de vive voix avec les habitants de cette bourgade. Cette tournée des zones sinistrées lui a permis d’écouter les soucis et doléances des ménages touchés par la montée des eaux.

Impératif

«Réconforter, rassurer et aider», sont les mots clés de la descente présidentielle d’hier. Les résidents d’Ankeniheny sont majoritairement des agriculteurs. Pour les aider à se relever rapidement du choc de l’inondation, le locataire d’Iavoloha leur a assuré qu’une fois la situation revenue à la normale, le ministère de l’Agriculture les accompagnera en fournissant des semences et plants pour démarrer une nouvelle récolte le plus vite possible. Une aide qu’il a réitéré aux personnes accueillies au CEG et EPP de Tanjombato.

Des vêtements, des couvertures ont, également, été distribués aux familles touchées par les inondations, qu’elles soient restées chez-eux, ou celles transférées dans les centres d’hébergement. Tout comme les autres localités sinistrées, celles de la commune de Tanjombato bénéficieront, également, des aides sociales que sont les «Vatsy Tsinjo», et les «Tosika Fameno».

Des matelas ont, également, été distribués dans les centres d’accueil. Tout comme sa visite au gymnase de Mahamasina, qui abrite également des sinistrés, voir de lui-même les conditions d’hébergement des familles à Tanjombato est l’autre raison de la descente sur terrain du Chef de l’État, hier. Une initiative déclenchée par un rapport de la situation qu’il a reçu. «J’ai vu des photos de personnes, d’enfants qui ont dormi à même le sol la nuit dernière. C’est inacceptable», a déploré le président de la République.

Il a ajouté, «je suis ici pour voir dans quelles conditions vous êtes hébergés. Qu’est-ce qui doit être amélioré».

Le président Rajoelina a mis l’accent sur l’impératif de conditions d’hébergement décentes, des repas et des conditions sanitaires aux normes. Il a été indiqué, hier, que chaque personne accueillie dans les centres d’accueil sont soumises à des tests de dépistage de la Covid-19.

Du Covid-Organics (CVO), leur sont également, distribués systématiquement. Le Chef de l’État a indiqué qu’à l’EPP Tanjombato, quatre personnes ont été testées positives.

«Ces personnes ont immédiatement été transférées dans un CTC-19 [Centre de traitement Covid-19. Nous ne pouvons pas nous permettre qu’aux problèmes actuels s’ajoute une nouvelle explosion de l’épidémie», a affirmé le locataire d’Iavoloha. Après Tanjombato, le Président s’est rendu à Ampitatafika, pour visiter les locaux de l’Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours. Cette confession chrétienne a accepté d’accueillir des sinistrés. A entendre une conciliabule, en marge de cette visite, d’autres confessions ayant des infrastructures le permettant, pourraient être sollicitées à faire de même.