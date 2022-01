Football – Covid-19 : La Pro League reprend les mesures de la CAF

Les responsables du championnat sont dans l’obligation de prendre de nouvelles dispositions face à la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ils ont également revu le calendrier de la compétition.

Comme annoncé en fin de semaine dernière, une rencontre de l’Orange Pro League a été reportée. Pour cause, l’effectif du Zanakala FC est entré en isolement, après six tests positifs au coronavirus. Face à cette situation, la Pro League a décidé de reprendre des dispositions quasi-similaires à celles appliquées à la CAN, qui se tient actuellement au Cameroun. Entre autres, « les matches doivent se tenir tant que onze joueurs sont disponibles ». Qu’importe s’il n’y a pas de gardien de but, « un joueur de champ prend la place du portier si besoin ». Dans le cas où une équipe compte moins de onze éléments disponibles et qu’elle n’est pas en mesure d’honorer une partie, « elle est déclarée perdante par 3-0 ».

C’est un véritable exercice d’équilibriste que doivent effectuer les responsables du championnat de Madagas­car D1. D’un côté, ils doivent mener à terme la régulière 2021-2022 avant le 10 avril. Puis, ils doivent boucler les Playoffs avant le 27 mai, en vue du coup d’envoi de la prochaine saison en octobre. Le calendrier a, en effet, été revisité « suite à la publication du calendrier de la CAF 2022- 2024 ». La fin des Playoffs était prévue pour la mi-juillet dans le calendrier initial.

Tests et vaccination

De l’autre, ils doivent prendre en compte la situation des clubs engagés, par rapport à la menace de la crise sanitaire. Garantir la santé des acteurs de la compétition, tout en s’assurant qu’elle se termine dans les délais, c’est une mission périlleuse. En effet, certains risquent de dire ne pas apprécier ces mesures. « Personne ne souhaite d’être contaminée. Déclarer une équipe perdante parce qu’elle n’a pas assez de joueurs disponibles, alors que ce n’est pas de notre faute si nos membres sont touchés par la Covid-19, cela ne paraîtrait pas très juste », interpelle un entraîneur exerçant dans le championnat.

Pour prévenir à ce genre de polémique, la Pro League exhorte les dirigeants de club à protéger leurs pensionnaires respectifs: « Nous demandons à tous les clubs de prendre les dispositions nécessaires pour préserver la santé de leurs joueurs et staffs respectifs. Nous vous conseillons d’effectuer des tests régulièrement, et si nécessaire, prendre des schémas de vaccination. »