Ambohitrimanjaka – Deux bandits abattus et leurs victimes blessées

Une attaque armée a eu lieu à Mahitsy Ambohitrimanjaka, lundi. Une bande armée a tiré sur deux habitants avant de perdre deux de ses membres dans une série d’accrochages contre les gendarmes.

Vol à main armée, à Mahitsy Avaratra, de la commune d’Ambohitrimanjaka, lundi. «Nous avons été attaqués vers 21 heures. Ils étaient quatre individus armés. Ils ont ouvert le feu. Nos deux oncles ont été blessés gravement et amenés à l’hôpital, alors qu’ils protégeaient notre mère. Merci pour ceux qui nous ont aidés. Nous étions à la maison et n’avons pas été touchés», raconte un membre de la famille ciblée. Des coups de sifflet et un grand vacarme ont été entendus cette nuit-là. « Nous avons cru à une alerte sur la montée des eaux », exprime un riverain. La gendarmerie du poste avancé local a été avisée vers 21h30. Elle s’est dépêchée de rejoindre les lieux et mener la poursuite des assaillants. Une stratégie de coup de filet a été rapidement élaborée. Résultat, les criminels ont été cernés. C’est à ce momentlà qu’un échange de tirs a éclaté. Un des scélérats est tombé sous les balles.

Encore perdu

Deux autres ont battu en retraite et traversé la rivière d’Ikopa où des gendarmes du pos te d’Ambohibao appelés en renfort avec ceux de la compagnie d’Ambohidratrimo les attendaient de pied ferme. Ils ont toujours essayé de s’enfuir, profitant du mauvais temps et de l’obscurité. Ils continuaient à arroser leurs poursuivants de balles. Ceux-ci étant prêts à en découdre n’ont pas hésité à répliquer. Cette fois, le gang a encore perdu un autre membre dont la dépouille et l’arme ont été charriées par le courant. Le coauteur, âgé de 38 ans, a été capturé vivant vers 1h du matin par les gendarmes de la brigade de Talatamaty. Il a été pris en possession de deux lampes de détection de mouvement. D’après son identification, il vient de Tsaramasoandro Ambohitrimanjaka. Il a été placé en garde-à-vue pour les besoins de l’enquête. Le dernier élément du groupe criminel court toujours dans la nature, a-t-on indiqué. « Ce résultat a été obtenu grâce à la mise en place d’une nouvelle stratégie de lutte contre l’insécurité avec la participation active de la population», communique la gendarmerie nationale.