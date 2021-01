Enseignement supérieur – La rentrée universitaire reste en suspens

L’année universitaire 2019-2020 a commencé en novembre. Les concours d’entrée en première année sont en cours d’organisation pour les bacheliers 2020.

De plus en plus de nouveaux bacheliers viennent s’informer sur les concours et la rentrée à l’université d’Antananarivo, deux mois après la publication des résultats de l’examen du baccalauréat, session 2020. Ils restent sur leur soif. Bien que quelques établissements aient déjà affiché les dates de concours, la date de la rentrée universitaire n’est indiquée nulle part. Cette date reste en suspens. « Nous attendons la Conférence des présidents ou des recteurs d’Institution d’enseignement supérieur (COPRIES) pour fixer la rentrée universitaire », indique le vice-président de l’université d’Antananarivo, Pierre Ravelonandro, en charge des Ressources humaines et des Affaires académiques, hier.

Ce sera un casse-tête pour le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que pour les présidents d’université. L’année universitaire 2019-2020 a à peine commencé pour les bacheliers de l’année 2019. Suite à l’épidémie de coronavirus, la rentrée a été repoussée au mois de novembre, pour plusieurs établissements. Avec la capacité d’accueil limitée de l’université et les mesures sanitaires qui exigent la distanciation physique, ce sera difficile de chevaucher en une année, deux promotions différentes de première année. L’effectif de première année est aux environs de mille, par établissement. Donc, deux promotions de première année comportent, au moins, deux mille étudiants. Un bâtiment ne pourrait accueillir que deux cent étudiants, au maximum, selon les mesures sanitaires. Comment l’université va-t-elle s’organiser pour tout ce monde? L’année universitaire sera-t-elle écourtée?

Pas d’année blanche

Selon les instructions de l’État, en tout cas, les nouveaux bacheliers ne devront pas passer une année blanche. Ils ne devront pas attendre une année, pour pouvoir poursuivre leurs études supérieures.

Des établissements de l’université d’Antananarivo s’activent pour être fin prête à une nouvelle rentrée. Ils préparent les concours et les tests d’entrée en première année. « Les concours d’entrée ont lieu, après la sortie des résultats du baccalauréat. C’est la raison pour laquelle, nous organisons le notre, en ce mois de janvier », indique une source auprès de l’École normale supérieure (ENS). La date de dépôt de dossier est déjà close, le 22 janvier pour l’ENS. Deux mille trois cents candidats sont en lice pour entrer dans cette école.

Les dates de concours par établissement:

École Supérieure des Sciences Agronomiques: 03 et 04 mars

– École Supérieure Polytechnique d’Antananarivo: 17 et 18 février

– Faculté des Lettres et Sciences Humaines: 02 mars

– Faculté de Droit et Sciences Politiques: Mention Droit: 31 mars/ Sciences politiques: 1er avril

– Faculté d’Économie, de Gestion et de Sociologie: Mention Économie: 24 mars/ Mention Gestion: 25 mars/ Mention Sociologie: 26 mars.

– École normale supérieure: 27 et 28 janvier