Dépistage de la covid-19 – Les résultats des tests prennent du temps

Nirina est allée au village Voara à Andohatapenaka, hier, pour récupérer le résultat de son test de dépistage de la Covid-19, au lieu de l’attendre chez elle, via un message ou un coup de téléphone. « Cela fait une semaine que j’ai effectué un prélèvement, ici. On m’a dit qu’on allait me communiquer le résultat, 72 heures après le test. Ce délai est écoulé depuis plusieurs jours », lance-t-elle, pour expliquer son déplacement dans ce centre de traitement de la Covid -19 (CTC ) à Andohatapenaka.

Exaspération

Son cas n’est pas isolé. Plusieurs personnes viennent à Andohatapenaka pour demander le résultat de leur test. La situation les exaspère. « Si c’est la Covid-19 que j’ai, alors, ma maladie doit s’aggraver, car je ne prends aucun traitement depuis l’apparition des symptômes. On ne m’a donné que des fortifiants et une antifièvre. Ils sont médecins, ils doivent savoir que le retard du traitement peut être fatal », fustige un homme qui souffre d’un état grippal, de la fatigue et d’une perte de l’odorat et du goût.

D’autres se soucient de leur travail. « Ce retard aura certainement des impacts sur mon travail. Je ne devais m’absenter que 72 heures. Mais je ne pourrai pas regagner mon bureau tant que le résultat ne sera pas communiqué. Cela fait cinq jours que je l’attends et que je ne travaille pas », s’inquiète une femme. Les personnes qui passent le test de dépistage de la Covid-19 ne doivent sortir de chez elles que si le résultat est négatif. Si c’est positif, leur confinement continue, soit chez elles, soit dans un hôpital, selon leur état.

Ce problème a déjà existé lors de la première épidémie du coronavirus. Les résultats tardaient à sortir, au moment où les chiffres sur la Covid-19 explosaient. On les avait attendus deux, trois semaines, voire un mois. Une source auprès du ministère de la Santé publique explique qu’une réorganisation au niveau de ce département pourrait expliquer ce retard, et que ce problème ne devrait pas se reproduire.