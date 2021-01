Antananarivo – La forte pluie cause des dégâts

La forte pluie et les rafales de vent ont causé des dommages matériels dans la capitale, en milieu d’après-midi. Encore une fois, Antananarivo se noie sous les eaux à chaque pluie torrentielle. À Antanandrano, un arbre est tombé sur un véhicule de transport public de la ligne 150. Les passagers en étaient sortis indemnes. Le véhicule coincé sous l’arbre a été totalement immobilisé. À Behoririka, la montée des eaux a submergé les véhicules aux alentours et a entraîné des passants. « En seulement quelques minutes de pluie, l’eau commençait à monter. On n’avait le choix que de rester à l’abri pour un moment. Mais la portion de route du côté de la station Shell Behoririka était engloutie sous l’eau », rapporte Dina Fameno, témoin des évènements. À Ambohi­manarina, le vent violent arrache une partie d’un toit d’une maison qui atterrit sur une ligne haute tension de la Jirama.

En fin de soirée, une équipe des sapeurs-pompiers est intervenue sur place. Du côté de Besarety, l’intempérie est une occasion d’affaires pour les tireurs de charrettes à bras. Les frais varient entre 200 à 500 ariary pour une personne. Pour les motocyclettes, la traversée varie entre 2000 ariary et 3000 ariary.

Aucune solution

À Andravoa­hangy, quelques tireurs de charrettes tentent d’aider les derniers marchands coincés sur place.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans plusieurs localités, comme Antanimena et Antohoma­dinika. La montée des eaux est principalement causée par des canaux bouchés et le manque de système d’évacuation d’eaux usées. À l’exemple de Besarety, les habitants sont habitués à cette situation récurrente. Aucune solution concrète n’a été trouvée jusqu’à présent. Alors que la situation continue de s’aggraver. Comme les prévisions annoncent de fortes pluies l’après-midi, notamment sur les hautes terres, la population locale doit se préparer. Pour ce mercredi, les averses demeureront sur la partie Nord du pays ainsi que sur les hautes terres.