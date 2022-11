STAR ACADEMY – Anisha prête pour la finale

Plus qu’une question d’heures avant la grande finale de la saison de la Star Academy 2022. Le nom du lauréat sera enfin dévoilé durant le dernier prime sur la Chaîne TF1.

Une der-nière ligne droite. Après avoir parcouru une longue aventure dans le concours, Anisha, Louis, Enola et Léa disputeront le titre pour la finale de la « Star Academy 2022 ». Les prétendants se concentrent désormais sur la préparation de leur prestation durant l’étape ultime de la compétition. À l’issue de leurs évaluations le mercredi, une décision a été prise pour les chansons qu’ils vont interpréter.

L’artiste Vitaa est l’auteur de la chanson que Léa va chanter. Pour Louis, c’est Slimane qui lui a procuré les paroles, et ce sont Hoshi et Camélia Jordana qui ont écrit celles d’Anisha et Enola. Les quatre candidats enchaîneront « I Wanna Dance With Somebody » pendant le battle qu’ils vont faire demain. En apprenant la nouvelle, Louis éprouve un sentiment de découragement par rapport à la chanson qu’il juge inadapté à son timbre vocal. Chaque candidat aura l’opportunité de chanter avec des stars comme Soprano en duo avec Anisha sur le titre « Roule », Nolwenn Leroy avec Enola sur « Cassé », Louis avec Christophe Maé ainsi que Léa interprètera « Je t’aime » avec Lara Fabian.

Une chance pour Anisha

Depuis le début du concours, Anisha a été le coup de cœur du public, qui ne l’a jamais abandonné. Elle reçoit toujours des bonnes appréciations venant de leur part ainsi que des artistes de renom. Selon Guillaume Genton, Anisha est à la fois talentueuse et a une histoire très touchante. « Je la vois gagner personnellement » déclare t-il. Par rapport aux sondages vus sur le web, la chance pourra tourner vers Anisha avec une estimation de 34% de votes des téléspectateurs comme celle d’Enola qui s’élève au même pourcentage tandis que Louis et Léa ont obtenu un pourcentage de 15 à 17%. Le vote du public ainsi que la prestation des candidats pourraient renverser cette estimation.