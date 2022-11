MILLISEN Guillaume RANDRIANANDRASANA – « Le manque d’expérience nous a handicapés »

Le Club omnisport de la Police nationale, représentant de Madagascar à l’Elite 16 du Road to BAL, quitte la compétition à la suite de sa troisième défaite consécutive en trois matches disputés. Les basketteurs du COSPN se sont inclinés sur le score de 83-81 (24-22, 23-20, 23-19, 17-16) hier au stade d’Ellis Park Arena de Johan­nesburg.

Le match a été perdu sur des petits détails mais les statistiques ont montré que le COSPN a perdu son match à cause des tirs à 3 points dont la réussite a été de 35% pour Matero Magic contre 25% pour COSPN. Sur les rebonds offensifs, le COSPN n’en a réussi que 14, contre 23 pour son adversaire. Après 6 minutes de jeu, le COSPN a pris les devants en menant d’un point 14-13 et les deux équipes se sont quittées sur le score de 24-22 à la fin du premier quart-temps.

Depuis deux jours, les joueurs malgaches ont essayé de s’améliorer au fil des matchs. le manque d’expérience les a handicapés malgré une rencontre à leur portée. Durant les 3 premières minutes du deuxième quart temps, les joueurs de COSPN ont eu un passage à vide et Matero Magic a creusé l’écart à plus 6 (34-28). Elly, à plusieurs tentatives de tirs, n’a pas réussi à faire mouche et le score a été de 36-31 après 5 minutes de jeu. Sur un tir à 3 points de Livio, le COSPN est revenu à un point 36-35. Retombés dans leurs travers, les protégés de Samy Olivier Harison, président de COSPN, ont fait de nouveau un passage à vide, pour être menés 45-35. Le coach de COSPN, Jean de Dieu Randrianarivelo, a demandé son deuxième temps mort pour donner des consignes. Un coaching gagnant car Langston a réussi un tir à 3 points et COSPN est revenu à 47-42, fin du deuxième quart temps.

Balle de match

Livio a pesé de tout son poids pour ramener son équipe vers une révolte car le temps passait et il a encouragé ses pairs à attaquer et à mieux défendre. Livio a ouvert le score du troisième quart temps, suivi de Langston puis Coulter. Après 4 minutes de jeu, le score était de 57-52. A une minute quarante de la fin du troisième quart temps, COSPN est revenu à la hauteur de Matero Magic, à 64 partout. Avec un lancer franc réussi par Bila, COSPN vire en tête mais Matero Magic réussit un dernier coup de 2 points, 66-65, fin du troisième quart temps. Le quatrième quart-temps a été décisif pour les deux équipes car c’était l’honneur du pays et du club qui était en jeu. Après 2 minutes de jeu, le score était de 68 partout. Sur deux lancers de Langston, COSPN vire de nouveau en tête, 70-68. Elly a apporté deux nouveaux points, 73-68 pour COSPN.

Sur une faute de Coulter à 5 minutes de la fin du match, Matero Magic revient à un point de COSPN, 75-74 puis 79-78. À 2 minutes de la fin du match, Bila a obtenu 3 lancers francs, comme balles de match mais il les a tous ratées. À 19 secondes de la fin du match, le score était de 81 partout. Sur leur dernière possession, Saul Phiri, homme du match, a cloué au pilori le COSPN en marquant les deux points de la victoire pour son équipe, score final 83-81.