Intoxication alimentaire

Mercredi soir, à Toamasina, une femme et ses deux filles se sont affaiblies et évanouies après avoir mangé du yaourt qu’un proche leur a offert. Elles ont été ranimées au service pédiatrique du Centre hospitalier universitaire local. Si la femme et son bébé se sont déjà réveillés, la fillette de 10 ans est toujours dans le coma. L’homme qui leur a donné les produits, était ivre et reste introuvable.