INDICATEURS ÉCONOMIQUES – Les recettes douanières conformes aux prévisions

Dans un mois, ce sera déjà la fin de l’année. Il est temps de dresser le bilan de l’exercice écoulé. Pour Ernest Lainkana Zafivanona, directeur général des douanes, le satisfecit s’affiche, en marge d’une rencontre internationale des douaniers, au Radisson Blu d’Ankoron-drano.

« Au regard des informations qui me parviennent ces derniers jours, l’objectif de 3 400 milliards d’ariary de recettes douanières prévu par la loi de finances rectificative de cette année, adoptée au mois de juin, sera atteint. Pourvu que la tendance actuelle se poursuive jusqu’à la fin du mois de décembre. Soit une hausse de 400 milliards d’ariary par rapport à ce qui a été prévu dans la loi de finances initiale ». Il est vrai que Madagascar, comme tant d’autres pays, a bénéficié des retombées positives de la relance des activités économiques à l’échelle planétaire.

Qui a eu des effets transcendants sur les échanges commerciaux. Même en dents de scie. Mais il y avait aussi les mutations structurelles amorcées dans les services douaniers malgaches. « Nous commençons à récolter les fruits des trente et une réformes engagées. Pour ne citer que le 100% scanning. Qui va aboutir à un gain considérable dans le temps des traitements des marchandises avec une maximisation des contrôles sécuritaires. Les travaux d’installation des équipements à cet effet sont achevés au port de Mahajanga. Ils le seront bientôt pour Toamasina » se félicite Ernest Lainkana Zafivanona. Qui salue l’appui et le soutien des partenaires techniques et financiers.

Depuis mardi jusqu’à aujourd’hui, Madagascar accueille pour la première fois la réunion, la trente sixième fois, du Comité de pilotage du Bureau régional de renforcement des capacités de l’Organisation mondiale des douanes, OMD, dans la partie de l’Est et Sud de l’Afrique, ESA. « Nous allons avancer des propositions communes à présenter à l’Assemblée générale de l’OMD, au mois de juin à Bruxelles. Déjà, la barrière des langues est à franchir. Deux seuls pays sur les vingt-trois participants utilisent le français à l’international. Mais une telle rencontre met Madagascar sous les feux des projecteurs » souligne le directeur général des douanes malgaches. Un acquis à consolider.